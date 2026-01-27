< sekcia Zahraničie
UNICEF chce sprístupniť vzdelávanie pre tisíce detí v Gaze
UNICEF uvádza, že od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 bolo v tejto palestínskej enkláve poškodených alebo zničených takmer 90 percent škôl.
Autor TASR
Ženeva 27. januára (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) v utorok oznámil rozsiahlu iniciatívu v Pásme Gazy, ktorej cieľom je umožniť stovkám tisíc detí vrátiť sa do škôl. Na projekte bude pracovať spolu s palestínskym ministerstvom vzdelávania a Agentúrou OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
UNICEF uvádza, že od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 bolo v tejto palestínskej enkláve poškodených alebo zničených takmer 90 percent škôl. Viac ako 700.000 detí v školskom veku odvtedy nemá prístup k formálnemu vzdelávaniu.
„Takmer dva a pol roka trvajúce útoky na školstvo v Gaze ohrozili celú generáciu,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca UNICEF James Elder. Nový projekt agentúry OSN označil za „jednu z najväčších núdzových vzdelávacích iniciatív na svete“.
UNICEF v súčasnosti podporuje viac ako 135.400 detí, ktoré sa vzdelávajú vo viac ako 110 priestoroch v Gaze – mnohé z nich v stanoch, uviedol Elder. Tento počet sa agentúra snaží viac ako zdvojnásobiť, aby do konca roka zahŕňal viac ako 336.000 detí. Chce tiež zabezpečiť, aby sa všetky deti v školskom veku mohli v roku 2027 vrátiť k osobnej výučbe.
Hovorca UNICEF zdôraznil, že pred vojnou medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom „mali Palestínčania v Gaze jednu z najvyšších mier gramotnosti na svete“. „Dnes je toto dedičstvo ohrozené: školy, univerzity a knižnice boli zničené a roky pokroku zmazané,“ vyhlásil Elder.
Detský fond OSN tvrdí, že vzdelávacie centrá v Pásme Gazy môžu tiež zachraňovať životy tamojších detí, keďže umožňujú aj prístup k zdravotným, výživovým a ochranným službám či hygienickým zariadeniam a prostriedkom.
Tlak na rozšírenie prístupu k vzdelaniu v Pásme Gazy prichádza v čase, keď sa humanitárnym organizáciám darí na toto územie dostať viac zásob. UNICEF potvrdil, že do Gazy doviezol 4400 tzv. rekreačných súprav, ktoré obsahujú hry či rôzne športové vybavenia, a 240 vzdelávacích sád (tzv. School-in-a-Carton), ktoré obsahujú perá, ceruzky, kriedu, zošity a podobne.
Na svoj vzdelávací program v Pásme Gazy bude UNICEF v tomto roku potrebovať 86 miliónov dolárov, potvrdil Elder.
