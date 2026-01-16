< sekcia Zahraničie
UNICEF: Deti na Ukrajine sú vystavené riziku podchladenia
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzhľadom na situáciu vyhlásil stav núdze v energetickom sektore.
Autor TASR
Ženeva 16. januára (TASR) - Deti v mnohých oblastiach Ukrajiny v súčasných mrazoch ohrozuje podchladenie, upozornil v piatok v Ženeve Detský fond OSN (UNICEF). Podľa jeho predstaviteľov po útokoch ruskej armády na energetickú infraštruktúru začína byť na Ukrajine nedostatok generátorov na výrobu elektriny, píše TASR podľa agentúry Reuters.
„Deti a rodiny (na Ukrajine) sú neustále v režime prežitia,“ povedal novinárom v Ženeve zástupca UNICEF na Ukrajine Munir Mammadzade. Nočné teploty na Ukrajine momentálne klesajú až na mínus 18 stupňov Celzia. Podľa UNICEF si niektoré rodiny upchávajú okná plyšovými hračkami, aby zabránili prenikaniu chladu do bytov a domov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzhľadom na situáciu vyhlásil stav núdze v energetickom sektore. Minister energetiky Denys Šmyhaľ v piatok uviedol, že Ukrajina má zásoby paliva na zhruba 20 dní.
Najtvrdšie životné podmienky sú momentálne v Kyjeve a regiónoch na frontovej línii. Tisíce domácností v hlavnom meste, Dnepropetrovskej, Charkovskej a Odeskej oblasti, či v mestách a obciach blízko frontu sú už celé dni bez elektriny a kúrenia.
„Bez tepla sú ľudia vystavení vysokému riziku podchladenia, omrzlín a ochorení dýchacích ciest,“ upozornil zástupca vedúceho delegácie Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v Kyjeve Jaime Wah. Dodal, že nepredvídateľné výpadky elektriny narúšajú dodávky vody a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
„Život v bytoch bez kúrenia a elektriny je neznesiteľný. Rodiny v Kyjeve zvažujú odchod z mesta,“ dodal Wah.
Reuters doplnil, že zásoby spacích vakov, generátorov a materiálu na opravy budov sa v dôsledku rastúcich potrieb a obmedzeného financovania rýchlo míňajú.
Podľa IFRC je jej finančná výzva pre Ukrajinu a ďalšie krajiny na roky 2026 a 2027 pokrytá len na 13 percent. To znamená výpadok financovania vo výške 262 miliónov švajčiarskych frankov (281 miliónov eur).
