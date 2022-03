UNICEF: Deti utekajúce pred vojnou sú ohrozené aj priekupníkmi

New York 20. marca (TASR) - Najmenej 1,5 milióna detí ušlo z Ukrajiny pred vojnou, ktorú tam začalo Rusko 24. februára, a tisíce ďalších sú vysídlené v rámci krajiny. Detský fond OSN (UNICEF) teraz varuje, že týmto deťom hrozí ďalšie nebezpečenstvo od priekupníkov s ľuďmi, ktorí sa často pokúšajú zneužiť chaos pri pohyboch veľkého počtu obyvateľstva. V sobotu o tom informoval portál britskej stanice Sky News.



Najnovšia analýza UNICEF-u a organizácie proti nekalému obchodovaniu s ľuďmi ICAT ukázala, že 28 percent identifikovaných obetí tohto trestného činu sú deti.



Odborníci sú však presvedčení, že pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi z Ukrajiny, deti pravdepodobne tvoria ešte väčšie percento obetí.



Je to preto, že takmer všetci utečenci pred vojnou na Ukrajine sú zatiaľ ženy a deti.



Podľa informácií úradov ušlo z Ukrajiny do Rumunska od 24. februára do 17. marca približne 500 neplnoletých osôb bez sprievodu dospelého.



Regionálna riaditeľka UNICEF-u pre Európu a strednú Áziu Afshan Khanová povedala: "Vojna na Ukrajine vedie k hromadnému vysídľovaniu a k prúdom utečencov - za takýchto podmienok môže nastať výrazný nárast v obchodovaní s ľuďmi a akútna kríza v ochrane detí. Deti vysídlené zo svojich domovov sú mimoriadne zraniteľné, sú oddeľované od rodín, zneužívané a dostávajú sa do rúk priekupníkov s ľuďmi. Je nutné, aby vlády v tomto regióne zaviedli a posilnili opatrenia, vďaka ktorým budú deti v bezpečí."