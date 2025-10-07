< sekcia Zahraničie
UNICEF: Deti v Gaze sa musia deliť o kyslíkové masky
Počas prebiehajúcej izraelskej operácie v meste Gaza na severe enklávy za uplynulý mesiac zatvorili nemocnice, čo zhoršilo situáciu v preplnených nemocniciach na juhu.
Autor TASR
Ženeva/Gaza 7. októbra (TASR) - Izrael opakovane zamietol povolenie na presun inkubátorov z evakuovanej nemocnice v severnej časti Pásma Gazy. Uviedol to v utorok predstaviteľ Detského fondu OSN (UNICEF), podľa ktorého to zvyšuje tlak na preplnené nemocnice na juhu, kde novorodencom chýbajú kyslíkové masky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dva roky trvajúca vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy zvýšila stres a podvýživu tehotných žien. To vedie k nárastu počtu predčasne narodených detí s nízkou váhou. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tvoria pätinu všetkých novorodencov v palestínskej enkláve.
Hovorca UNICEF James Elder uviedol, že matky a deti ležia na podlahách chodieb Násirovej nemocnice na juhu Gazy a predčasne narodené deti sa musia deliť o kyslíkové masky a postele. Životne dôležité zdravotnícke vybavenie medzitým zostáva v zatvorených nemocniciach na severe.
„Snažíme sa získať späť inkubátory z nemocnice na severe, ktorá bola evakuovaná, a už štyri misie zamerané len na získanie týchto inkubátorom nám zamietli,“ povedal hovorca. Hovoril o poškodenej detskej nemocnici al-Rantísí v meste Gaza.
Opísal, že v nemocnici na juhu boli v jednej z izieb na jednej posteli tri matky s troma deťmi. Mali jedinú kyslíkovú masku, o ktorú sa matky pre svoje deti delili každých 20 minút. „Toto je úroveň beznádeje, na ktorú sa matky teraz dostali,“ povedal Elder.
Izrael tvrdí, že do Gazy vpúšťa dostatočné množstvo humanitárnej pomoci. Podľa svojich slov ju často musí kontrolovať, aby ju neukradol Hamas, ktorý viní zo zodpovednosti za humanitárnu krízu v palestínskej enkláve.
Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) v utorok uviedol, že Izrael od 7. októbra 2023 zamietol alebo zdržiaval 45 percent z jeho 8000 žiadostí o humanitárne misie v Gaze.
UNICEF vyzval na evakuáciu chorých a predčasne narodených detí z nemocníc na severe Pásma Gazy. WHO minulý týždeň previezla tri z nich do nemocnice na juhu. Jedno dieťa však zomrelo pred evakuáciou. V súčasnosti je v Pásme Gazy čo i len čiastočne funkčných len 14 z 36 nemocníc, informuje WHO.
