UNICEF doručil Chersonskej oblasti 29 generátorov

New York 4. novembra (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) vo štvrtok oznámil, že Chersonskej oblasti na Ukrajine poskytol 29 elektrických generátorov. TASR správu prevzala z webovej stránky spravodajskej stanice CNN.



Tieto generátory majú tamojším obyvateľom pomôcť s obnovením prúdu, vykurovania i dodávok vody, pričom úžitok z nich má mať podľa UNICEF-u zhruba 12.000 ľudí.



UNICEF uviedol, že 15 spomedzi týchto generátorov má zaistiť, že v prevádzke budú môcť zostať zdravotnícke zariadenia v obciach Novovoroncovka, Velyka Oleksandrivka a Vysokopilja.



"Prístup k zdravotnej starostlivosti a (pitnej) vode sú základnými (ľudskými) právami, prístup detí (k týmto) nevyhnutným službám by sa tak mal obnoviť čo najskôr. My sme odhodlaní dodávať zásoby a služby, ktoré sú potrebné na to, aby sa to mohlo stať," uviedol Murat Sahin, zástupca UNICEF-u pre Ukrajinu.



Zvyšných 14 generátorov bolo dodaných ukrajinským miestnym samosprávam. Majú posilniť vodohospodárskej zariadenia v oblasti, a slúžiť tak miestnym obyvateľom aj záchranným službám.