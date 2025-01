UNICEF: Extrémne počasie ovplyvnilo vlani vzdelávanie 242 mil. detí

New York 24. januára (TASR) - Extrémne výkyvy počasia vlani narušili školské vzdelávanie približne 242 miliónom detí v 85 krajinách sveta, teda zhruba každému siedmemu študentovi, uviedol vo štvrtok vo svojej správe Detský fond OSN (UNICEF), podľa ktorého ide o "prehliadaný" aspekt klimatickej krízy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Najväčší dosah na vzdelávanie pritom mali vlny horúčav. Riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová pri tejto príležitosti upozornila, že deti sú "zraniteľnejšie" voči extrémnemu charakteru počasia.



"Rýchlejšie sa prehrievajú, menej efektívne sa potia a ochladzujú sa pomalšie než dospelí," spresnila Russellová.



"Deti sa nedokážu sústrediť v triedach, ktoré im neposkytujú žiadnu úľavu od horúčav, a nedokážu sa dostať do školy, keď je cesta zaplavená alebo školu strhla voda," dodala.



Ľudská činnosť, vrátane neobmedzeného spaľovania fosílnych palív v priebehu desaťročí, spôsobila zohrievanie planéty a zmenu charakteru počasia, píše AFP.



Globálne priemerné teploty pritom dosiahli v roku 2024 rekordné hodnoty a za uplynulých niekoľko rokov prvýkrát dočasne prekročili kritickú hranicu otepľovania o 1,5 stupňa Celzia.



To spôsobilo, že vlhké obdobia počasia priniesli viac vlahy a suché obdobia boli ešte suchšie, čím sa zintenzívnili horúčavy a búrky a obyvateľstvo sa stalo zraniteľnejším voči katastrofám.



Z dostupných údajov vyplýva, že mali žiaci od škôlok až po stredné školy v priebehu minulého roka nútene prerušené vyučovanie, presunuté prázdniny, meškanie opätovného otvorenia škôl, posunutie rozvrhu a dokonca poškodenie alebo zničenie budov vzdelávacích zariadení v dôsledku "klimatických šokov", uvádza sa v správe UNICEF.



Najmenej 171 miliónov detí zasiahli vlny horúčav – vrátane 118 miliónov len v apríli, keď teploty prudko stúpali v Bangladéši, Kambodži, Indii, Thajsku a na Filipínach. Predovšetkým na Filipínach zatvorili tisícky škôl bez klimatizácie, pretože deťom hrozilo prehriatie, cituje AFP.



Vzdelávací proces bol závažne ovplyvnený klimatickou zmenou aj v septembri, keď sa v mnohých krajinách po letných prázdninách začína škola, dodáva UNICEF. Vyučovanie bolo v tomto mesiaci minulého roka prerušené v 18 krajinách, predovšetkým v dôsledku ničivého tajfúnu Jagi vo Východnej Ázii a Pacifiku.



Južná Ázia bola regiónom, ktorý bol najhoršie zasiahnutý prerušením vzdelávania na školách v dôsledku klímy. Dotklo sa to 128 miliónov tamojších žiakov, cituje AFP. V Indii postihlo počasie - predovšetkým horúčavy - až 54 miliónov žiakov, v Bangladéši to bolo 35 miliónov.



Tieto čísla sa pravdepodobne v nasledujúcich rokoch zvýšia, keďže teploty budú neustále stúpať, pričom polovica detí na svete – približne jedna miliarda – žije v krajinách s vysokým rizikom klimatických a environmentálnych šokov, upozornil UNICEF.



Agentúra OSN zároveň vyzvala na investície do školských tried a učební, aby boli odolnejšie voči klimatickým hrozbám, dodáva AFP.