UNICEF: Izrael blokuje vyše milión injekcií na očkovanie detí v Gaze
Autor TASR
Ženeva 11. novembra (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) v utorok informoval, že Izrael odmieta povoliť dovoz životne dôležitých tovarov vrátane injekčných striekačiek na očkovanie či detskej výživy do Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
UNICEF spustil rozsiahlu očkovaciu kampaň detí v Pásme Gazy počas aktuálneho prímeria, avšak podľa vlastného vyhlásenia má problém tam dostať 1,6 milióna injekčných striekačiek a solárnych chladničiek na skladovanie vakcín. Injekcie čakajú na preclenie už od augusta, uviedla organizácia.
„Izrael považuje injekčné striekačky... aj chladničky za výrobky dvojakého použitia, preto je veľmi ťažké prejsť s nimi colným konaním a kontrolami, hoci je to naliehavé,“ povedal hovorca UNICEF Ricardo Pires. Dvojaké použitie sa týka predmetov, ktoré možno uplatniť v civilnom i vojenskom sektore.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý dohliada na tok pomoci do Gazy, sa k záležitosti bezprostredne nevyjadril. Úrad však v minulosti tvrdil, že neobmedzuje dovoz potravín, vody, zdravotníckych potrieb ani materiálu na výstavbu prístreškov do Gazy. Obvinil tiež palestínske militantné hnutie Hamas z krádeže humanitárnej pomoci, čo skupina odmietla.
UNICEF v nedeľu začal prvé z troch kôl očkovania viac ako 40.000 detí do troch rokov. V prvý deň kampane zaočkoval vyše 2400 detí viacerými vakcínami. „Očkovacia kampaň sa začala, no máme ešte pred sebou dve kolá a na to potrebujeme ďalšie dodávky,“ povedal Pires.
UNICEF uviedol, že do Pásma Gazy prichádza viac humanitárnej pomoci, ale izraelské úrady naďalej odmietajú povoliť dovoz niektorých dôležitých tovarov. Zablokovaných ostalo aj takmer milión fliaš detskej výživy či náhradných dielov pre cisternové vozidlá dovážajúce vodu.
Októbrové prímerie malo umožniť rozsiahly prílev pomoci do Pásma Gazy, no humanitárne organizácie upozorňujú, že prichádzajúca pomoc nestačí na pokrytie potrieb prevažne vysídlených a podvyživených dvoch miliónov ľudí.
