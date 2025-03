UNICEF: Južný Sudán zažíva najhoršiu epidémiu cholery za posledné roky

Džuba 24. marca (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) v pondelok uviedol, že Južný Sudán bojuje s najhoršou epidémiou cholery za posledných 20 rokov, v dôsledku ktorej počas šiestich mesiacov zomrelo takmer 700 ľudí. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Z údajov agentúry UNICEF vyplýva, že od konca septembra 2024 do 18. marca 2025 zaznamenali v krajine približne 40.000 prípadov cholery "vrátane 694 úmrtí, čo z epidémie robí najhoršiu za posledných 20 rokov". Polovica prípadov nákazy sa týka detí do 15 rokov.



Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) varovala v pondelok pred ešte rýchlejším šírením nákazy pre veľké množstvo juhosudánskych utečencov, ktorí do okolitých krajín utekajú s cieľom vyhnúť sa bojom. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych operácií (OCHA) tento mesiac oznámil, že pre boje bolo vysídlených od februára približne 50.000 ľudí len v štáte Horný Níl a miestna liečebná jednotka pre choleru musela zastaviť svoju činnosť.



Krajina v roku 2022 oznámila opätovné vypuknutie epidémie cholery po približne piatich rokoch. V decembri 2024 MSF varovali pred "alarmujúcim a rýchlym šírením" nákazy.



Južný Sudán sa od vyhlásenia nezávislosti v roku 2011 zmieta v násilí a politickej nestabilite. Občianska vojna, ktorá vypukla o dva roky neskôr, si medzi rokmi 2013 a 2018 vyžiadala státisíce obetí a dodnes v krajine občasne dochádza k zrážkach medzi ozbrojenými skupinami prezidenta Salvu Kiira a viceprezidenta Rieka Machara.



Okrem Južného Sudánu nahlásili tento rok vyše 7500 prípadov a 294 smrtí aj v Angole. UNICEF varoval pred "vysokým rizikom ďalšej eskalácie".