UNICEF: Klimatická zmena ohrozuje životy jednej miliardy detí

New York 20. augusta (TASR) - Miliarda detí je už teraz vystavená "mimoriadne vysokému riziku" v súvislosti s následkami klimatickej zmeny a znečistenia životného prostredia. Píše sa to v novej správe Detského fondu OSN (UNICEF), podľa ktorého je situácia "nepredstaviteľne zúfalá". Informoval o tom britský denník The Guardian.



Vlny horúčav, záplavy, cyklóny, choroby, sucho a znečistenie ovzdušia - takmer každé dieťa je ohrozené najmenej jedným z týchto následkov klimatickej krízy. Miliarda detí však žije v 33 krajinách, kde sa vyskytujú tri alebo štyri súčasne. Medzi nimi sú aj India, Nigéria, Filipíny a mnohé štáty subsaharskej Afriky.



Ide o prvú správu, ktorá kombinuje výskyt klimatických a environmentálnych vplyvov s mapou chudoby, prístupu k čistej vode, zdravotníctvu a vzdelaniu. "V podstate (ukazuje) pravdepodobnosť, či dieťa bude schopné prežiť klimatickú zmenu," povedal Nick Rees, jeden z autorov štúdie.



"(Táto správa) po prvý raz poskytuje úplný obraz o tom, kde a ako sú deti ohrozené zmenou klímy, a tento obraz je takmer nepredstaviteľne zúfalý. Bude ovplyvnený život takmer každého dieťaťa," povedala riaditeľka UNICEF-u Henrietta Foreová.



Deti sú podľa nej mimoriadne citlivé na klimatické hrozby. "V porovnaní s dospelými potrebujú viac jedla a vody na jednotku telesnej hmotnosti a sú menej schopné prežiť extrémne poveternostné podmienky," uviedla.



Správa bola zverejnená pri príležitosti tretieho výročia prvého štrajku švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorý bol základom pre globálne hnutie Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť).



"Musíme dôrazne upozorniť, akú veľkú zodpovednosť má teraz britská vláda. Je však lžou, že Spojené kráľovstvo je lídrom v oblasti (ochrany) klímy a že od roku 1990 znížilo svoje emisie CO2 o viac ako 40 percent. Ak však započítate leteckú a lodnú dopravu, outsourcing, dovoz a spaľovanie biomasy, nie je to celkom tak...Chceme, aby prestali hovoriť a začali konať," povedala Thunbergová, ktorá je jednou z autoriek správy.



V novembri sa v škótskom meste Glasgow uskutoční klimatický summit (COP26). Jeho cieľom je prijať ambicióznejšie opatrenia v oblasti ochrany klímy.