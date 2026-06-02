UNICEF: Konflikt na Blízkom východe ohrozuje dodávky pomoci pre deti
Detský fond len v prvom štvrťroku tohto roka takmer vyčerpal ročné príspevky od logistických partnerov pre charterové lety.
Autor TASR
Ženeva 2. júna (TASR) - Rastúce náklady na globálnu dopravu a narušenia dodávateľských reťazcov súvisiacich s vojnou na Blízkom východe ohrozujú dodávky život zachraňujúcej pomoci pre deti, varoval v utorok Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Takmer 100 dní po vypuknutí konfliktu v Iráne spôsobila neistota po zablokovaní námornej plavby v Perzskom zálive vyššie ceny paliva a poistenia a preťaženie alternatívnych prístavov brzdí dodávky pomoci.
UNICEF uviedol, že v dôsledku meškaní v lodnej doprave sa čoraz viac spolieha na leteckú prepravu.
Detský fond len v prvom štvrťroku tohto roka takmer vyčerpal ročné príspevky od logistických partnerov pre charterové lety. Dodávky do Libanonu a Pásma Gazy dopravoval letecky s meškaním štyri až šesť týždňov. To je bezprecedentné, povedal novinárom Jean-Cedric Meeus, riaditeľ oddelenia pre globálnu dopravu a logistiku.
Agentúra OSN sa spolieha na leteckú dopravu aj v prípade pomoci počas epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR), keďže prístavy Mombasa v Keni a Dar es Salaam v Tanzánii zostávajú preťažené.
UNICEF odhaduje, že niektoré dodávky sú oneskorené až o šesť mesiacov. Meeus vysvetľuje, že presmerovanie zásielok okolo Mysu dobrej nádeje predlžuje dopravu o dva až štyri týždne.
Detský fond poznamenal, že jeho rozpočet na dopravu v Mali v prvom štvrťroku tohto roka vzrástol o 36 percent a musí robiť kompromisy v obmedzení dodávok viacerých tovarov. Náklady na prepravu kartónov s potravinami od kenských výrobcov do Somálska, Južného Sudánu a KDR vzrástli o 30 percent.
UNICEF potvrdil, že zaplatil ďalších 200.000 dolárov za presmerovanie dodávok injekčných striekačiek pre kampaň na očkovanie proti detskej obrne v Nigérii, čo predstavuje 56-percentný nárast nákladov na dopravu.
