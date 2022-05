UNICEF: Kvôli vojne na Ukrajine a pandémii hrozí deťom podvýživa

Londýn 17. mája (TASR) - Náklady na život zachraňujúcu liečbu pre deti trpiace najzávažnejšou formou podvýživy majú podľa Detského fondu OSN (UNICEF) v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a pandémii koronavírusu stúpnuť až o 16 percent. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ceny surovín na výrobu terapeutickej stravy určenej na domácu liečbu podvýživy (Ready to Use Therapeutic Food - RUTF) stúpli v čase globálnej potravinovej krízy vyvolanej vojnou a pandémiou, upozornil UNICEF.



Bez ďalšieho financovania v nasledujúcich šiestich mesiacoch môže 600.000 detí vynechať základnú liečbu, ktorou je táto vysokoenergetická pasta (RUTF) vyrobená z ingrediencií ako sú arašidy, olej, cukor a pridané živiny.



UNICEF uvádza, že jeden kartón tejto špeciálnej výživy obsahuje 150 balení, ktoré postačia na šesť až osem týždňov potrebných na obnovenie zdravia závažne podvyživeného dieťaťa.



Priemerná cena jedného kartóna pred nárastom sa pohybovala okolo 41 dolárov. Na pokrytie dodatočných nákladov bude potrebných približne 25 miliónov dolárov, uviedla agentúra OSN.



Popri rozsiahlejšom tlaku na potravinovú bezpečnosť vrátane klimatických zmien môže zvýšenie cien viesť ku "katastrofickej" úrovni ťažkej podvýživy, varoval UNICEF vo vyhlásení.



Závažné chradnutie, keď sú deti vzhľadom na svoju výšku príliš chudé, postihuje v súčasnosti 13,6 milióna detí vo veku do päť rokov a má za následok jedno z piatich úmrtí v tejto vekovej kategórii, píše Reuters.



Dokonca ani pred vojnou a pandémiou nemali dve z troch detí prístup k terapeutickej strave potrebnej pre záchranu života, upozornil UNICEF.