UNICEF: Kvôli vojne sa nevzdeláva vyše päť miliónov ukrajinských detí

Ženeva/New York 24. januára (TASR) - Vojna, ktorú na Ukrajine vedie Rusko, ovplyvnila vzdelávanie viac než piatich miliónov ukrajinských detí, upozornil v utorok Detský fond OSN (UNICEF). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Takmer 11 mesiacov trvajúci konflikt ešte zhoršil problémy, ktoré v ukrajinskom vzdelávacom sektore spôsobila pandémia koronavírusu, uviedol UNICEF vo vyhlásení. Situácia je ešte nepriaznivejšia pre deti na východe Ukrajiny, kde voja zúri už osem rokov.



Boje prebiehajúce v civilistami obývaných oblastiach na Ukrajine vyústili do zatvorenia tisícok škôl a iných vzdelávacích zariadení v dôsledku ich poškodenia alebo zničenia. Množstvo tamojších rodičov medzitým váha poslať svoje deti do školy pre obavy o ich bezpečnosť, upozornil Detský fond OSN.



Kým viac než 1,9 milióna ukrajinských detí malo prístup k online vzdelávaniu a 1,3 milióna ďalších navštevovalo kombinovanú osobnú i virtuálnu výučbu, nedávne ruské útoky na miestnu energetickú infraštruktúru spôsobili rozsiahle výpadky. To znamená, že dokonca aj virtuálne vzdelávanie sa pre tamojšie deti stalo výzvou, cituje DPA.



V súčasnosti až dve z troch ukrajinských detí, ktoré našli útočisko v zahraničí, nie je zapojených do vzdelávacieho systému danej krajiny, podotýka UNICEF.



"Školy i vzdelávacie zariadenia pre najmenšie deti majú pre deti zásadný význam a poskytujú im pocit poriadku a bezpečnosti. Vynechanie výučby môže mať doživotné následky," varoval regionálny riaditeľ UNICEF pre Európu a centrálnu Áziu Afšan Chán.



"Tu neexistuje tlačidlo 'pauza'. Nie je riešením jednoducho odložiť vzdelávanie detí a vrátiť sa k nemu po tom, čo budú vyriešené iné priority, bez toho, aby sa riskovala budúcnosť celej jednej generácie," dodal.