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UNICEF: Milión detí v Afganistane trpí život ohrozujúcou podvýživou
V Afganistane v uplynulých desaťročiach opakovane zaznamenali hladovú krízu.
Autor TASR
Ženeva/Kábul 25. augusta (TASR) - V Afganistane v súčasnosti trpí akútnou podvýživou 3,7 milióna detí, pričom približne jeden milión z nich trpí život ohrozujúcou podvýživou, uviedol v utorok Detský fond OSN (UNICEF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a vyhlásenia UNICEF zverejneného na jeho oficiálnej stránke.
„Toto je kríza, ktorá postihuje najmladších a najzraniteľnejších: Takmer 40 percent detí hospitalizovaných s ťažkou podvýživou a zdravotnými komplikáciami sú bábätká mladšie ako šesť mesiacov. Deti mladšie ako dva roky zároveň predstavujú viac ako 80 percent prípadov akútnej podvýživy,“ uviedol predstaviteľ UNICEF v Afganistane Tajudeen Oyewale.
Nemocnice sú podľa neho pod veľkým tlakom pričom v niektorých častiach južného Afganistanu pripadajú v niektorých zdravotníckych zariadeniach na každé voľné lôžko tri až štyri deti s akútnou podvýživou.
Počet prípadov akútnej podvýživy, pri ktorej museli deti hospitalizovať v dôsledku zdravotných komplikácií vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o tretinu - do júla 2025 to bolo 6000 prípadov, zatiaľ čo do júla 2026 už 8000 prípadov.
Oyewale varoval, že ak nebude k dispozícii žiadna liečba a nebude možné rýchlo konať, jednému miliónu detí hrozí smrť.
AFP konštatovala, že v Afganistane v uplynulých desaťročiach opakovane zaznamenali hladovú krízu.
„Toto je kríza, ktorá postihuje najmladších a najzraniteľnejších: Takmer 40 percent detí hospitalizovaných s ťažkou podvýživou a zdravotnými komplikáciami sú bábätká mladšie ako šesť mesiacov. Deti mladšie ako dva roky zároveň predstavujú viac ako 80 percent prípadov akútnej podvýživy,“ uviedol predstaviteľ UNICEF v Afganistane Tajudeen Oyewale.
Nemocnice sú podľa neho pod veľkým tlakom pričom v niektorých častiach južného Afganistanu pripadajú v niektorých zdravotníckych zariadeniach na každé voľné lôžko tri až štyri deti s akútnou podvýživou.
Počet prípadov akútnej podvýživy, pri ktorej museli deti hospitalizovať v dôsledku zdravotných komplikácií vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o tretinu - do júla 2025 to bolo 6000 prípadov, zatiaľ čo do júla 2026 už 8000 prípadov.
Oyewale varoval, že ak nebude k dispozícii žiadna liečba a nebude možné rýchlo konať, jednému miliónu detí hrozí smrť.
AFP konštatovala, že v Afganistane v uplynulých desaťročiach opakovane zaznamenali hladovú krízu.