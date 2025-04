UNICEF: Vyše milión haitských detí je vystavených nedostatku potravín

New York 18. apríla (TASR) – Viac ako milión detí v Haiti trpí kritickým nedostatok potravín v dôsledku pretrvávajúcich násilností, vysídľovania a obmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci. Uviedol to vo štvrtok Detský fond OSN (UNICEF), informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Pozeráme sa na situáciu, v ktorej už rodičia nemôžu svojim deťom poskytovať starostlivosť a výživu v dôsledku pokračujúceho násilia, krajnej chudoby a neustálej ekonomickej krízy,“ napísala vo vyhlásení zástupkyňa UNICEF v Haiti Geeta Narayanová.



Ozbrojené násilie v celej karibskej krajine spôsobuje pre tamojšie rodiny výživovú krízu, uviedla organizácia. Priblížila, že UNICEF a partnerské skupiny od začiatku roka 2025 ošetrovali viac ako 4600 detí s ťažkou akútnou podvýživou. Bolo to len 3,6 percenta z 129.000 detí, ktoré podľa analýz budú tento rok potrebovať život zachraňujúcu liečbu.



Násilnosti tiež v čoraz väčšej miere znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti, čo zvyšuje ohrozenie detí rôznymi formami podvýživy a ochoreniami, ktorým sa dá predísť, uviedol Detský fond OSN. V haitskom hlavnom meste Port-au-Prince plne funguje necelá polovica zdravotných stredísk, pričom dve z troch hlavných štátnych nemocníc sú mimo prevádzky.



UNICEF poukázal aj na nedostatok financií, ktorý obmedzuje reakciu na krízu práve v čase, keď potreby rastú. Program výživy tejto organizácie je súčasťou výzvy Humanitárna činnosť pre deti, ktorej chýba 70 percent potrebných financií.