Na následky pandémie môžu podľa UNICEF zomrieť tisíce ďalších detí

Ammán 15. júna (TASR) – Detský fond OSN (UNICEF) v pondelok upozornil, že v najbližších šiestich mesiacoch môžu na následky pandémie nového druhu koronavírusu v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky zomrieť desaťtisíce ďalších vo veku do piatich rokov. Informovala o tom agentúra AP.



Vírus komplikuje malým deťom prístup k základnej zdravotnej starostlivosti vrátane liečby ťažkej formy podvýživy, zápalu pľúc a novorodeneckej sepsy, čím sú vystavené zvýšenému riziku, uviedol regionálny riaditeľ UNICEF-u Ted Chaiban.



Experti z UNICEF-u tento odhad založili na štúdii americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa z mája, ktorá skúmala nepriame následky pandémie na úmrtnosť matiek a detí v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.



UNICEF sa zameral na desať krajín Blízkeho východu a severnej Afriky, kde žije 41 miliónov detí vo veku do piatich rokov.



"Ak budeme naďalej registrovať populácie, ktoré neveria zdravotníctvu a nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov môže zomrieť ďalších 51 000 detí vo veku do 5 rokov, čo predstavuje 41-percentný nárast oproti predchádzajúcim prognózam," povedal Chaiban.



Chaiban podotkol, že aj v tom "v najlepšom prípade" zomrie na následky pandémie v priebehu najbližšieho polroka ďalších 11 000 malých detí.



Obzvlášť znepokojujúca je situácia v Jemene, Sudáne a Džibuti, v ktoré mali zlý stav v zdravotníctve ešte pred pandémiou, dodal.