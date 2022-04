UNICEF: Na Ukrajine je vysídlených 4,8 milióna detí

New York 12. apríla (TASR) - Takmer päť miliónov ukrajinských detí - skoro dve tretiny - muselo pre ruskú vojenskú ofenzívu opustiť svoje domovy. V pondelok to uviedol Detský fond OSN (UNICEF), informujú stanica BBC a denník The Guardian.



Riaditeľ UNICEF-u pre krízové programy Manuel Fontaine, ktorý sa práve vrátil z Ukrajiny, povedal, že vysídlenie 4,8 milióna z 7,5 milióna detí na Ukrajine za taký krátky čas je niečo, čo sa nestalo za uplynulých 31 rokov. "Boli nútené všetko opustiť - svoje domovy, školy a často aj svojich príbuzných," povedal na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN.



"Z 3,2 milióna detí, ktoré podľa odhadov zostali vo svojich domovoch, môže byť takmer polovica ohrozená nedostatkom jedla," varoval Fontaine.



Situácia je podľa neho pravdepodobne horšia v mestách ako Mariupol a Cherson, kde sú obyvatelia odrezaní od prístupu k vode a k hygiene a boli tam tiež prerušené dodávky potravín a liekov.



OSN zaznamenala od začiatku vojny na Ukrajine aj úmrtie 142 detí, skutočné počty obetí na životoch sú však podľa svetovej organizácie takmer určite omnoho vyššie.



Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia v tejto súvislosti povedal, že Rusko z Ukrajiny odviedlo 121.000 detí a údajne pripravilo návrh zákona na zjednodušenie a urýchlenie procesu ich adopcie. Kyslycia tvrdí, že väčšina týchto detí pochádza z obliehaného mesta Mariupol - najprv ich presunuli do Doneckej oblasti a odtiaľ do ruského mesta Taganrog.



Fontaine v reakcii uviedol, že tieto tvrdenia zatiaľ nie sú podložené nijakými dôkazmi, ale prisľúbil, že UNICEF túto záležitosť prešetrí.