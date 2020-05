Obmedzenie leteckej dopravy ohrozuje dodávky vakcín, upozorňuje UNICEF

Ženeva 1. mája (TASR) - Desiatkam krajín hrozí, že sa im minú zásoby vakcín proti chorobám, ako sú osýpky a detská obrna. Dôvodom je narušenie leteckej dopravy v dôsledku opatrení proti pandémii nového koronavírusu, upozornil v piatok Detský fond OSN (UNICEF). Vyzval preto na podporu odblokovania množstva neprepravených dodávok vakcín, informovali agentúry AFP a DPA.



Zdržanie dodávok podľa UNICEF spôsobili "bezprecedentné logistické obmedzenia" spojené s opatreniami proti zastaveniu šírenia koronavírusovej choroby COVID-19, ktorá si za niekoľko mesiacov vyžiadala viac než 233.000 úmrtí a takmer 3,3 milióna nakazených.



UNICEF i ďalšie organizácie však varujú, že pokles bežného očkovania by mohol podnietiť iné a potenciálne smrteľné epidémie celého radu chorôb.



UNICEF uviedol, že v roku 2019 zaobstaral 2,43 miliardy dávok vakcín pre 100 krajín, aby mohlo byť zaočkovaných okolo 45 percent všetkých detí vo svete do veku päť rokov.



Od minulého týždňa však organizácia zaznamenala redukciu plánovaných dodávok vakcín o 70 - 80 percent, pretože sa ostro znížil počet komerčných letov a charterové lety sú k dispozícii len obmedzene, povedala hovorkyňa UNICEF Marixie Mercadová novinárom na online brífingu.



Varovala, že mimoriadne ohrozenie, pokiaľ ide o zásoby vakcín, sa týka 26 krajín prevažne v Afrike, no tiež viacerých ázijských krajín ako Severná Kórea a Mjanmarsko.



Cena za priestor na palube malého počtu letov, ktoré sú k dispozícii, výrazne stúpla, keď poplatky za náklad sú aktuálne až 200 percent vyššie než obvykle, dodala hovorkyňa.