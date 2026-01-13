< sekcia Zahraničie
UNICEF: Od začiatku prímeria v Pásme Gazy zahynulo viac než 100 detí
Autor TASR
Ženeva/Gaza 13. januára (TASR) - Viac než 100 detí zahynulo pri útokoch a násilí v Pásme Gazy od začiatku prímeria v tejto palestínskej enkláve. Uviedol to v utorok hovorca Detského fondu OSN (UNICEF) James Elder. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca UNICEF Elder, ktorý sa nachádza v meste Gaza, povedal, že medzi obeťami izraelských úderov je viac ako 100 detí. „Je to približne jedno dievča alebo jeden chlapec zabitý každý deň počas prímeria,“ uviedol. Deti - 60 chlapcov a 40 dievča - podľa neho zahynuli pri leteckých útokoch, dronových útokoch, tankovej paľbe či výbuchu munície, ktorá ostala na palestínskom území po viac ako dva roky trvajúcej vojne.
„Prežitie zostáva podmienené, hoci bombardovania a streľby počas prímeria spomalili a znížili sa, nezastavili sa,“ konštatoval.
Elder poznamenal, že tento počet obetí je pravdepodobne podhodnotený, pretože vychádza iba z úmrtí, o ktorých boli k dispozícii dostatočné informácie.
Šéfka UNICEF Catherine Russellová ešte v októbri - pred začiatkom prímeria - vo svojom vyhlásení uviedla, že počas dvoch rokov vojny bolo podľa správ v Pásme Gazy „zabitých alebo zmrzačených“ 64.000 detí. V tom čase poznamenala aj na podvýživu, ktorou na tomto území trpia najmä dojčatá a mesiace bez primeranej stravy podľa nej spôsobili trvalé poškodenie rastu a vývoja detí.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Podľa gazského ministerstva zdravotníctva si za dva roky vyžiadala viac ako 71.000 obetí na životoch.
