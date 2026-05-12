< sekcia Zahraničie
UNICEF odsúdil úmrtia detí v dôsledku izraelských operácií
Podľa OSN v marci 2026 izraelskí osadníci zranili najvyšší počet Palestínčanov za posledných 20 rokov.
Autor TASR
Ženeva 12. mája (TASR) - Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF) v utorok odsúdil dopad „eskalujúcich“ vojenských operácií Izraela na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa hovorcu UNICEF Jamesa Eldera tam bolo od začiatku roka 2025 zabitých 70 palestínskych detí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Deti platia neznesiteľnú cenu za eskalujúce vojenské operácie a útoky na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema,“ povedal Elder novinárom.
Poznamenal, že od začiatku roka 2025 bolo na Izraelom okupovanom území každý týždeň v priemere zabité jedno palestínske dieťa. V rovnakom období bolo zranených 850 ľudí. „Väčšina zabitých a zranených bola zasiahnutá ostrou muníciou,“ tvrdí.
Izraelské jednotky sú podľa Eldera zodpovedné za 93 percent týchto úmrtí a k zintenzívneniu vojenských operácií došlo v čase „historickej úrovne násilia osadníkov“.
Podľa OSN v marci 2026 izraelskí osadníci zranili najvyšší počet Palestínčanov za posledných 20 rokov. Medzi zdokumentovanými incidentmi sú podľa Eldera prípady postrelenia, bodnutia a bitia detí, tiež použitie slzotvorného plynu voči deťom.
K týmto incidentom dochádza na pozadí „neustáleho oslabovania podmienok, ktoré deti potrebujú na prežitie a rast,“ tvrdí hovorca.
Na Západnom brehu zároveň dochádza k výraznému nárastu zátarás a obmedzení, čo podľa Eldera znamená, že palestínske deti „sú pravidelne odrezané od prístupu do škôl, nemocníc a k ďalším základným službám“.
V dôsledku toho došlo k rozsiahlemu vysídľovaniu a za prvé štyri mesiace tohto roka bolo vysídlených viac ako 2500 Palestínčanov vrátane 1100 detí. To prevyšuje celkový počet vysídlených v roku 2025.
„Deti platia neznesiteľnú cenu za eskalujúce vojenské operácie a útoky na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema,“ povedal Elder novinárom.
Poznamenal, že od začiatku roka 2025 bolo na Izraelom okupovanom území každý týždeň v priemere zabité jedno palestínske dieťa. V rovnakom období bolo zranených 850 ľudí. „Väčšina zabitých a zranených bola zasiahnutá ostrou muníciou,“ tvrdí.
Izraelské jednotky sú podľa Eldera zodpovedné za 93 percent týchto úmrtí a k zintenzívneniu vojenských operácií došlo v čase „historickej úrovne násilia osadníkov“.
Podľa OSN v marci 2026 izraelskí osadníci zranili najvyšší počet Palestínčanov za posledných 20 rokov. Medzi zdokumentovanými incidentmi sú podľa Eldera prípady postrelenia, bodnutia a bitia detí, tiež použitie slzotvorného plynu voči deťom.
K týmto incidentom dochádza na pozadí „neustáleho oslabovania podmienok, ktoré deti potrebujú na prežitie a rast,“ tvrdí hovorca.
Na Západnom brehu zároveň dochádza k výraznému nárastu zátarás a obmedzení, čo podľa Eldera znamená, že palestínske deti „sú pravidelne odrezané od prístupu do škôl, nemocníc a k ďalším základným službám“.
V dôsledku toho došlo k rozsiahlemu vysídľovaniu a za prvé štyri mesiace tohto roka bolo vysídlených viac ako 2500 Palestínčanov vrátane 1100 detí. To prevyšuje celkový počet vysídlených v roku 2025.