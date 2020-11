Pandémia koronavírusu ochromila vzdelávanie v Latinskej Amerike

Brazília 9. novembra (TASR) - Deti v Latinskej Amerike mali v súvislosti s pandémiou koronavírusu v priemere štvornásobne menej vyučovacích dní ako deti v ostatných krajinách sveta. Dosiaľ sa do škôl v tejto oblasti nevrátilo 137 miliónov žiakov, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na pondelkovú správu Detského fondu OSN (UNICEF).



"Zatiaľ čo školy v ostatných častiach sveta sa pomaly otvárajú, väčšina tried zostáva na území (Latinskej Ameriky) zatvorená," uviedol fond. "Viac ako tretina všetkých krajín Latinskej Ameriky a Karibiku dosiaľ nestanovila dátum na znovuotvorenie škôl."



Podľa správy pandémia prehĺbi už beztak veľké nepomery v regiónoch a odoprie deťom oficiálne vzdelanie. V mnohých častiach Latinskej Ameriky študujú žiaci z domu, no nedostatok technologickej infraštruktúry, ako sú tablety a počítače, mohol spôsobiť, že veľa detí muselo zo škôl odísť.



"Ekonomický vplyv krízy v oblasti vzdelávania pocítime v nasledujúcich rokoch," uviedol UNICEF vo svojej správe.



Latinská Amerika zaznamenala od začiatku pandémie viac ako 11,6 milióna prípadov nákazy, pričom v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo viac ako 400.000 obyvateľov. Najviac postihnutým štátom v regióne je Brazília, kde od začiatku pandémie zaznamenali 5.664.115 prípadov nákazy, ktorej dosiaľ podľahlo 162.397 osôb.