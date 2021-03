UNICEF: Pandémia môže spôsobiť ďalšie milióny manželstiev detí

Washington 8. marca (TASR) - Obrovský vplyv ochorenia COVID-19, ktorý pocítili ženy v niektorých krajinách, by v tomto desaťročí mohol viesť k ďalším desiatim miliónom nútených manželstiev detí. Vyplýva to zo správy Detského fondu OSN (UNICEF) zverejnenej v pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.



"Zatvorenie škôl, ekonomický stres, prerušenie služieb, tehotenstvo a úmrtie rodičov v dôsledku pandémie vystavujú najzraniteľnejšie dievčatá zvýšenému riziku detských manželstiev," uvádza sa v štúdii nazvanej "Covid-19: A threat to progress against child marriage".



UNICEF vo svojej správe, z ktorej citovala agentúra AFP, poukázal na pokrok dosiahnutý v posledných rokoch v oblasti uzatvárania manželstiev detí.



Zo správy vyplýva, že podiel mladých žien, ktoré vstúpili do manželstva v detskom veku, v uplynulom desaťročí na celom svete klesol o 15 percent, z takmer jednej zo štyroch žien na jednu z piatich. UNICEF sa obáva, že v dôsledku pandémie je teraz tento pokrok "ohrozený".



"COVID-19 ešte viac zhoršil už aj tak zložitú situáciu miliónom dievčat," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Foreová. "Uzavreté školy, izolácia od priateľov a podporných skupín a rastúca chudoba priliali olej do ohňa, ktorý už svet ťažko uhasí," dodala.



U žien, ktoré vstúpili do manželstva v detskom veku, je podľa OSN zvýšené riziko, že sa stanú obeťami násilia a ukončia predčasne školskú dochádzku. Hrozí im zvýšené riziko skorého a neplánovaného tehotenstva, ako aj komplikácií pri pôrode.



Medzičasom cestovnými obmedzeniami spojenými s pandémiou a bezpečnými rozstupmi sa dievčatám "sťažil prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a podpore komunít, ktoré ich chránia pred detskými manželstvami, nechceným tehotenstvom a rodovo podmieneným násilím", a zároveň zvyšujú pravdepodobnosť odchodu zo školy.



Rodiny, ktoré čelia ekonomickým ťažkostiam, sa navyše môžu pokúsiť vydať svoje dcéry, aby tak svoju finančnú situáciu zlepšili.



Foreová vyzvala krajiny, aby znovu otvorili školy, zaviedli reformy, zabezpečili prístup k zdravotným a sociálnym službám a zároveň poskytli opatrenia na ochranu rodín. Vďaka tomu sa podľa nej môže "významne znížiť riziko, že dievčatá prídu o detstvo prostredníctvom detských manželstiev".