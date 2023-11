UNICEF: Pásmo Gazy je najnebezpečnejším miestom na svete pre deti

New York 22. novembra (TASR) - Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová v stredu označila obliehané palestínske Pásmo Gazy za "najnebezpečnejšie miesto na svete pre deti". Dodala, že ťažko vyrokovaná dohoda o prímerí medzi Izraelom a a palestínskym militantným hnutím Hamas nestačí na záchranu ich životov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Russellová Bezpečnostnej rade OSN povedala, že od útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra bolo v Pásme Gazy údajne zabitých vyše 5300 detí, čo predstavuje 40 percent všetkých usmrtených ľudí.



"Je to nevídané," vyhlásila šéfka UNICEF-u, ktorá sa práve vrátila z cesty po juhu palestínskeho územia. "To, čo som videla a počula, ma prenasleduje," dodala.



Russellová privítala dohodu dosiahnutú v stredu medzi Izraelom a Hamasom, v rámci ktorej budú prepustení rukojemníci a dočasne prestanú zúrivé boje a bombardovanie v Pásme Gazy.



Militanti z Hamasu uniesli počas útoku na Izrael 7. októbra približne 240 ľudí, od bábätiek až po seniorov, a vzali ich ako rukojemníkov. V Izraeli tiež zabili okolo 1200 ľudí, väčšinou civilistov, uvádzajú izraelské úrady.



Šéfka UNICEF-u však povedala, že prestávka v bojoch nie je dostatočná, a vyzvala na "súrne humanitárne prímerie, aby okamžite prestalo toto krviprelievanie".



"Ak majú deti prežiť..., ak majú humanitárni pracovníci zostať a efektívne sa o ne starať..., tak na to humanitárne prestávky jednoducho nestačia," zdôraznila Russellová. Podľa nej je ďalších 1200 detí stále pod troskami zbombardovaných budov alebo sú nezvestné z iných dôvodov.



"Deti v Pásme Gazy okrem bômb, rakiet a strelieb mimoriadne ohrozujú aj katastrofálne životné podmienky," doplnila Russellová.



"Jeden milión detí - teda všetky deti vo vnútri územia - teraz nemá isté jedlo a čelí situácii, z ktorej sa čoskoro stane potravinová kríza," upozornila. UNICEF odhaduje, že kritická podvýživa detí v Pásme Gazy môže počas niekoľkých mesiacov stúpnuť o takmer 30 percent.



Riaditeľka Populačného fondu OSN Natalia Kanemová tiež vystúpila s príhovorom pred Bezpečnostnou radou. Pozornosť v ňom upriamila na ťažkú situáciu tehotných žien v Pásme Gazy – nasledujúci mesiac má v otrasných podmienkach porodiť dieťa 5500 tehotných.



"Chvíľa, keď sa nový život začína a má byť okamihom radosti, je zatienená smrťou a ničením, hrôzou a strachom," uviedla Kanemová.