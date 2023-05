UNICEF: Počet detských sobášov klesá príliš pomaly

New York 3. mája (TASR) - Počet detských sobášov síce klesá, ale tak pomaly, že táto prax nevymizne ďalších 300 rokov. Klesajúci trend by pritom mohli zvrátiť rôzne krízy, ktorým svet a ľudia čelia. V utorok na to upozornil Detský fond OSN (UNICEF), informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.



"Určite sme dosiahli pokrok pri upúšťaní od praxe detských sobášov, a to predovšetkým za posledných desať rokov," uviedla vedúca autorka správy UNICEF-u Claudia Cappaová.



Detský fond OSN odhaduje, že 640 miliónov v súčasnosti vydatých dievčat a žien malo v čase sobáša menej ako 18 rokov. Podľa odhadov sa v súčasnosti ročne vydáva 12 miliónov neplnoletých dievčat.



Za uplynulých 25 rokov sa počet takýchto dievčat znižoval. V roku 1997 sa pred dosiahnutím 18 roku života vydalo 25 percent žien vo veku 20 až 24 rokov. Do roku 2012 klesol tento počet na 23 percent a vlani to bolo 19 percent. Na základe toho sa v roku 2030 očakáva, že vydávať sa bude približne deväť miliónov dievčat do 18 rokov.



"Súčasným tempom budeme musieť možno čakať 300 rokov, aby sme odstránili detské sobáše," uviedla Cappaová. Dodala, že väčšinou do takýchto manželstiev vstupujú dievčatá vo veku 12 až 17 rokov.



Aj tento malý pokrok je však ohrozený, pretože pandémia koronavírusu, globálne konflikty či dôsledky klimatických zmien by podľa UNICEF-u tento trend mohli zvrátiť.



Samotnej pandémii bude zrejme možné pripísať dodatočných desať miliónov detských sobášov medzi rokmi 2020 a 2030, uvádza UNICEF.



"Súčasný svet je pohltený krízami, ktoré ničia nádeje a sny zraniteľných detí, predovšetkým dievčat, ktoré by mali byť študentkami a nie nevestami," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová.



V dôsledku takýchto kríz môžu rodiny cítiť potrebu vydaja svojich detí ako prostriedok ich ochrany. Okrem toho je to tiež spôsob, ako sa zbaviť jedného hladného krku.



Pokles detských sobášov geograficky poháňa južná Ázia. Napriek tomu odtiaľ pochádza približne 45 percent súčasných dievčat a žien, ktoré vstúpili do manželstva neplnoleté.



UNICEF pritom znepokojuje situácia v subsaharskej Afrike, kde sa pred dosiahnutím plnoletosti vydá každé tretie dievča. Detský fond OSN očakáva, že počet detských neviest tam do roku 2030 vzrastie o desať percent.