UNICEF: Počet detských utečencov presiahol rekordnú hranicu

New York 17. júna (TASR) - Pred konfliktmi, násilím či inými krízovými situáciami bolo ku koncu roka 2021 nútených z domova utekať po celom svete viac detí, než kedykoľvek po skončení druhej svetovej vojny, uviedol v piatok Detský fond OSN (UNICEF). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



K úteku z domova bolo podľa údajov UNICEF-u prinútených približne 36,5 milióna detí, z toho 22,8 milióna bolo vysídlených v dôsledku konfliktov a násilia. Tieto počty predstavujú nárast detských utečencov na celom svete od roku 2020 o 2,2 milióna, dodáva organizácia.



Rekordný nárast je podľa UNICEF-u výsledkom konfliktov, ako sú napríklad v Afganistane a Jemene. Ďalších 7,3 milióna detí prišlo v dôsledku prírodných katastrof o život.



Detský fond OSN vyzval vlády krajín sveta, aby posilnili ochranu utečencov, migrantov a detí, píše DPA.



Keďže sa tieto počty datujú do konca roka 2021, nezahŕňajú ukrajinské deti, ktoré prišli o domov alebo boli prinútené na útek v dôsledku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine, ktorá sa začala koncom februára a jej výsledkom sú odvtedy ďalšie dva milióny detských utečencov. Ďalšie tri milióny detí zostali vnútorne vysídlené vo vnútri ukrajinského územia.



Deti a ich rodiny boli tiež vysídlené v dôsledku extrémneho počasia, ako je napríklad sucho v oblasti Afrického rohu, ale aj rozsiahle záplavy v Indii, Bangladéši a v Juhoafrickej republike, upozorňuje UNICEF.



Viac než dve tretiny vysídledných detí žijú v subsaharskej Afrike (3,9 milióna, čiže 36 percent), štvrtina z nich žije v Európe a strednej Ázii (2,6 milióna, čiže 25 percent) a 13 percent (1,4 milióna) na Blízkom východe a v Severnej Afrike, uvádza sa vo vyhlásení UNICEF-u.



Približne dve tretiny všetkých detských utečencov boli zapísané do základných škôl, pričom iba zhruba jedna tretina dospievajúcich utečencov dostáva vzdelanie, upozorňuje Detský fond OSN.