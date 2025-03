UNICEF: Podvýžive je vystavených až 14 miliónov detí

New York 27. marca (TASR) - Najmenej 14 miliónov detí je v tomto roku vystavených zvýšenému riziku podvýživy alebo smrti, keďže hlavní medzinárodní darcovia, ako napríklad Spojené štáty, znižujú rozpočty na poskytovanie pomoci, varoval v stredu Detský fond OSN (UNICEF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



UNICEF vyzval vlády a filantropické inštitúcie, aby prispeli do jeho Fondu pre výživu detí a zabránili tak hladu.



Riaditeľka UNICEF Catherine Russellová vyhlásila, že od začiatku storočia sa dosiahol veľký pokrok v odstraňovaní hladu u detí. „Dobrá výživa je základom prežitia detí, pričom investície do nej sa vrátia,“ uviedla Russellová vo vyhlásení.



Russellová varovala, že že tieto úspechy sa môžu rozplynúť. Upozornila, že 2,4 milióna detí trpiacich akútnou podvýživou môže zostať po zvyšok tohto roka bez tzv. terapeutických potravín, ktoré poskytuje UNICEF na liečbu detí trpiacich závažným chudnutím.



Podľa Russellovej by mohlo tiež dôjsť k zatvoreniu až 2300 centier poskytujúcich životne dôležitú starostlivosť deťom ohrozených hladomorom. Ohrozených je tiež aj 28.000 centier výživy podporovaných UNICEF, píše AFP.



Tento rok sa podľa Russellovej očakáva, že narušenie podpory výživy a služieb sa dotkne až 14 miliónov detí. „Kríza financovania prichádza v čase bezprecedentnej potreby pre deti, ktoré sú naďalej vystavené rekordnému počtu vysídlení, novým a dlhotrvajúcim konfliktom, prepuknutiu chorôb a smrteľným dôsledkom klimatických zmien,“ dodala Russellová.



Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu podpísal dekrét, v ktorom rozhodol o zmrazení americkej zahraničnej pomoci na 90 dní, počas ktorých chce nová vláda posúdiť výdavky smerom do zahraničia. Trump chce zrušiť programy, ktoré podľa neho nie sú v súlade s prístupom jeho administratívy. Minister zahraničných vecí Marco Rubio potvrdil, že Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) ruší 83 percent programov zo svojho rozpočtu vo výške 42 miliárd dolárov.



Medzinárodnú pomoc znížili alebo zmrazili aj iné veľké darcovské krajiny, napríklad Británia. Podľa AFP sa usilujú kontrolovať deficity a zároveň zvyšovať výdavky na obranu.