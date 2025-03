UNICEF: Pomoc pre podvyživené deti sa pre finančné škrty znižuje

Ženeva 21. marca (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) v piatok odsúdil dôsledky zníženia globálnej pomoci pre deti zo strany Spojených štátov a ďalších krajín a varoval, že len v Nigérii a Etiópii čoskoro dôjde k vyčerpaniu starostlivosti pre viac ako milión ťažko podvyživených detí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Aj krátke zastavenie kľúčových aktivít UNICEF-u na záchranu životov ohrozuje v akútnych prípadoch životy miliónov detí," uviedla zástupkyňa šéfa fondu Kitty van der Heijdenová.



Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu podpísal dekrét, v ktorom rozhodol o zmrazení americkej zahraničnej pomoci na 90 dní, počas ktorých chce nová vláda posúdiť zahraničné výdavky. Chce zrušiť programy, ktoré podľa neho nie sú v súlade s prístupom jeho administratívy.



Van der Heijdenová povedala, že tento týždeň sa na vlastné oči počas návštevy etiópskeho regiónu Afarsko a regiónu Maiduguri na severovýchode Nigérie presvedčila o dôsledkoch prudkého poklesu finančnej podpory.



"Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v oboch krajinách by takmer 1,3 milióna detí mladších ako päť rokov, ktoré trpia závažnou akútnou podvýživou, mohlo v priebehu roka stratiť prístup k liečbe, čím by sa zvýšilo riziko ich úmrtia," varovala predstaviteľka UNICEF-u.



Tvrdí, že v súčasnosti je v prevádzke len sedem z 30 mobilných zdravotníckych zariadení a výživových jednotiek v Afarsku podporovaných UNICEF-om. "Toto je priamy výsledok celosvetovej krízy financovania," vyhlásila. Bez ďalších finančných prostriedkov podľa nej UNICEF rýchlo vyčerpá tzv. terapeutické potraviny, používané na liečbu detí trpiacich závažným chudnutím.



Tieto zásoby sa v Etiópii, kde mesačne potrebuje liečbu približne 74.500 detí, vyčerpajú v máji. V Nigérii potrebuje takúto liečbu mesačne 80.000 detí a podľa van der Heijdenovej hrozí, že zásoby sa vyčerpajú niekedy medzi týmto mesiacom a koncom mája.



UNICEF odhaduje, že v roku 2025 bude humanitárnu pomoc potrebovať viac ako 213 miliónov detí v 146 štátoch a územiach, píše AFP.