UNICEF: Pre klimatické katastrofy museli opustiť domovy milióny detí

New York 6. októbra (TASR) - Poveternostné katastrofy spojené s klimatickou zmenou spôsobili v rokoch 2016 až 2021 v 44 krajinách nútené odchody až 43,1 milióna detí. V piatok na to upozornil Detský fond OSN (UNICEF), TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa spoluautorky správy Laury Healyovej ide o ekvivalent približne 20.000 nútených vysídlení detí každý deň. Zdôraznila, že týmto deťom následne hrozí, že utrpia ďalšie traumy, napríklad odlúčenie od rodičov alebo sa stanú obeťami obchodníkov s deťmi.



Až 40,9 milióna vysídlení, teda 95 percent, spôsobili záplavy a búrky. Údaje odrážajú počet vysídlení a nie počet postihnutých detí, keďže to isté dieťa mohlo byť násilne vysídlené viackrát.



Na základe dostupných údajov ide podľa Healyovej len o "špičku ľadovca" a v skutočnosti bude počet detí, ktoré sú vyhnané zo svojich domovov záplavami, suchom, búrkami či požiarmi v dôsledku klimatickej zmeny oveľa vyšší.



V rozsiahlej správe agentúra OSN podrobne opísala príbehy niektorých detí. "Presunuli sme svoje veci na diaľnicu, kde sme žili týždne," spomína sudánske dieťa Khalid Abdul Azim. Do jeho zatopenej dediny sa dalo dostať len loďou.



V roku 2017 sestry Mia a Maia Bravové z amerického štátu Kalifornia zažili, ako ich príves v zadnej časti rodinného minivanu pohlcujú plamene. "Bála som sa, bola som v šoku," hovorí Maia v správe.