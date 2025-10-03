< sekcia Zahraničie
UNICEF: Pre vysídlených obyvateľov Gazy neexistuje bezpečné miesto
Tvrdí, že Izraelom určené zóny na presídlenie sú „miestami smrti“.
Autor TASR
Ženeva 3. októbra (TASR) - Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) pre Palestínčanov, ktorým bolo nariadené opustiť mesto Gaza, neexistuje žiadne bezpečné miesto a že Izraelom určené zóny na presídlenie sú „miestami smrti“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Predstava o bezpečnej zóne na juhu je absurdná,“ povedal v piatok novinárom v Ženeve hovorca UNICEF James Elder. V prejave z Deir al-Balah v strednej časti palestínskej enklávy poukázal na to, že „bomby padajú z neba s desivou predvídateľnosťou; školy, ktoré boli určené ako dočasné útočiská, sú pravidelne zničené na trosky, (a) stany... sú pravidelne pohltené ohňom z leteckých útokov“.
Izrael spustil leteckú ofenzívu na mesto Gaza v auguste a pozemnú ofenzívu v polovici septembra a obyvateľom nariadil evakuáciu do južnej časti Pásma Gazy. „Vydanie všeobecného alebo plošného príkazu na evakuáciu civilistov neznamená, že tí, ktorí zostanú, stratia svoju ochranu ako civilisti,“ vyhlásil Elder.
Izrael tvrdí, že pre Palestínčanov zriadil humanitárnu zónu v oblasti Al-Mawasi, ktorá je však podľa hovorcu UNICEF „teraz jedným z najhustejšie osídlených miest na Zemi“.
„Je zodpovednosťou okupačnej moci Izraela zabezpečiť, aby bezpečná zóna mala všetky nevyhnutné prostriedky na prežitie: výživu, prístrešie a hygienické zariadenia... Žiadna z týchto vecí nie je prítomná v množstve, ktoré by vyhovovalo obyvateľom,“ dodal Elder.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že izraelská armáda vydala pre obyvateľov Gazy posledné varovanie, aby odišli smerom na juh palestínskej enklávy. Osoby, ktoré v meste zostanú, bude Izrael podľa neho považovať za „teroristov“.
