UNICEF: Pri pobreží Líbye tento týždeň zachránili celkovo 125 detí

Káhira 30. apríla (TASR) – Celkovo 125 detí smerujúcich do Európy zachránili tento týždeň líbyjské úrady vo vodách pri pobreží Stredozemného mora. V piatok to oznámil Detský fond OSN (UNICEF) a dodal, že väčšinu týchto detí úrady odviedli do zadržiavacích stredísk. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Medzi deťmi, unikajúcimi pred vojnou a chudobou po nebezpečnej námornej trase do Európy, sa nachádzalo 114 neplnoletých bez sprievodu dospelej osoby, doplnil v oznámení UNICEF.



„Väčšinu z týchto zachránených poslali do preľudnených zadržiavacích stredísk v Líbyi, kde sú extrémne ťažké podmienky pre život, nie je tam prístup k vode a zdravotným službám. V týchto strediskách je takmer 1100 detí," píše sa v oznámení.



UNICEF vyzval líbyjské úrady, aby prepustili všetky deti a skoncovali so zadržiavaním migrantov.



V období po roku 2011, keď pri povstaní podporenom Severoatlantickou alianciou zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, sa z Líbye trpiacej vojnou stal hlavný tranzitný bod pre migrantov utekajúcich z Afriky a Blízkeho východu do Európy.



„Centrálna oblasť Stredozemného mora je naďalej jednou z najsmrtiacejších a najnebezpečnejších migračných trás na svete," uviedol UNICEF a doplnil, že od januára sa v Stredozemnom mori utopilo alebo zmizlo najmenej 350 ľudí vrátane detí a žien.



Minulý týždeň zmizlo v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye 130 migrantov smerujúcich do Európy – bol to najtragickejší prípad potopenia plavidla s migrantmi od začiatku roka.