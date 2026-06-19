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UNICEF: Prímerie v Gaze je pre tamojšie deti len smrtiacou ilúziou
Hovorca UNICEF-u James Elder poukázal na to, že od vyhlásenia prímeria bolo v Gaze zabitých 265 maloletých osôb, pričom viac ako 90 percent z nich prišlo o život v dôsledku izraelských útokov.
Autor TASR
Gaza 19. júna (TASR) - Prímerie v Pásme Gazy, oznámené minulý rok v októbri, je pre deti a mladých ľudí v tejto palestínskej enkláve len „smrtiacou ilúziou“, uviedol v piatok Detský fond OSN (UNICEF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca UNICEF-u James Elder poukázal na to, že od vyhlásenia prímeria bolo v Gaze zabitých 265 maloletých osôb, pričom viac ako 90 percent z nich prišlo o život v dôsledku izraelských útokov. Niektoré deti zahynuli aj v dôsledku nevybuchnutej munície, ktorá sa stále nachádza v troskách budov.
„Tieto deti neboli zabité vo vojnovej zóne,“ povedal Elder. „Boli zabité vo svojich domovoch. V školách. Pri hraní futbalu. Pri rybolove. Boli postrieľané, bombardované, zasiahnuté dronmi,“ podotkol.
Elder medzi obeťami spomenul aj dvojročné dieťa, ktoré zastrelili tento týždeň, ako aj 13-ročného chlapca, ktorého v stane zasiahla izraelská guľka, cituje DPA. Ďalšie 12-ročné dievča bolo zasiahnuté do hrudníka zbraňou namontovanou na žeriave, keď sa nachádzalo v stane svojej rodiny, a trojročné dieťa zasiahla do tváre guľka vystrelená z dronu. „Lekári robia všetko, čo je v ich silách, aby ošetrili tieto devastačné zranenia, ktoré budú mať celoživotné následky,“ dodal hovorca UNICEF-u.
„Musíme prestať normalizovať to, čo je nenormálne. Skutočnosť, ktorá aj počas prímeria umožňuje pokračovať v zabíjaní detí v takomto rozsahu, by mala zalarmovať každú vládu a každú inštitúciu, ktorá tvrdí, že obhajuje medzinárodné právo,“ vyhlásil Elder. Podľa jeho slov na to, aby sa zabíjanie detí v Pásme Gazy skončilo, chýba politická vôľa.
Hovorca UNICEF-u James Elder poukázal na to, že od vyhlásenia prímeria bolo v Gaze zabitých 265 maloletých osôb, pričom viac ako 90 percent z nich prišlo o život v dôsledku izraelských útokov. Niektoré deti zahynuli aj v dôsledku nevybuchnutej munície, ktorá sa stále nachádza v troskách budov.
„Tieto deti neboli zabité vo vojnovej zóne,“ povedal Elder. „Boli zabité vo svojich domovoch. V školách. Pri hraní futbalu. Pri rybolove. Boli postrieľané, bombardované, zasiahnuté dronmi,“ podotkol.
Elder medzi obeťami spomenul aj dvojročné dieťa, ktoré zastrelili tento týždeň, ako aj 13-ročného chlapca, ktorého v stane zasiahla izraelská guľka, cituje DPA. Ďalšie 12-ročné dievča bolo zasiahnuté do hrudníka zbraňou namontovanou na žeriave, keď sa nachádzalo v stane svojej rodiny, a trojročné dieťa zasiahla do tváre guľka vystrelená z dronu. „Lekári robia všetko, čo je v ich silách, aby ošetrili tieto devastačné zranenia, ktoré budú mať celoživotné následky,“ dodal hovorca UNICEF-u.
„Musíme prestať normalizovať to, čo je nenormálne. Skutočnosť, ktorá aj počas prímeria umožňuje pokračovať v zabíjaní detí v takomto rozsahu, by mala zalarmovať každú vládu a každú inštitúciu, ktorá tvrdí, že obhajuje medzinárodné právo,“ vyhlásil Elder. Podľa jeho slov na to, aby sa zabíjanie detí v Pásme Gazy skončilo, chýba politická vôľa.