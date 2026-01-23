< sekcia Zahraničie
UNICEF priviezol do Pásma Gazy výtvarné potreby pre deti
Jeruzalem 23. januára (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) dopravil do palestínskeho Pásma Gazy vzdelávacie pomôcky pre deti vrátane zošitov, pasteliek a výtvarného materiálu, informovala agentúra AFP s tým, že šlo o prvú takúto dodávku po viac ako dvoch rokoch.
„Od štvrtka 15. januára bolo do Pásma Gazy prepravených 5168 balíkov určených pre viac ako 375.000 detí vrátane 1000 detí so zdravotným postihnutím,“ uviedol UNICEF vo svojom vyhlásení.
Od začiatku vojny, ktorú v októbri 2023 vyvolal útok kománd palestínskeho hnutia Hamasu na juhu Izraela, humanitárne organizácie opakovane upozorňovali na vážne problémy s dovozom školských pomôcok a vybavenia pre deti do palestínskej enklávy. Zodpovednosť za tieto obmedzenia sa pripisuje Izraelu. Izrael tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že dovoz tovaru kontroluje a reguluje kvôli bezpečnosti.
Úradník UNICEF Ted Chaiban, ktorý tento týždeň navštívil Gazu, vyzval na povolenie dovozu všetkých ďalších vzdelávacích a predškolských pomôcok. Podľa jeho slov by tieto materiály deťom poskytli „základné prostriedky, ktoré potrebujú na učenie“.
Humanitárni pracovníci pre AFP uviedli, že zatiaľ nedostali od Izraela povolenie na dovoz školských potrieb. Korešpondenti AFP v Pásme Gazy zároveň zistili, že školské potreby sa tam predávajú na trhoch za vysoké ceny.
Oznámenie UNICEF prichádza po tom, čo Spojené štáty v polovici januára spustili druhú fázu mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazu, kde od októbra 2025 platí prímerie.
Druhá fáza Trumpovho plánu má vytvoriť podmienky pre rekonštrukciu Pásma Gazy vrátane postupného obnovenia verejných služieb. Plán však nezahŕňa konkrétne opatrenia pre školský systém, ktorý je viac ako dva roky takmer paralyzovaný.
Na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose delegácia USA predstavila víziu „Nového Pásma Gazy“, ktoré bude vybudované od základov a bude zahŕňať výškové bytové domy, dátové centrá, priemyselné parky a prímorské letoviská. Predkladatelia navrhli, aby sa prestavba začala v meste Rafah na juhu enklávy, v oblasti pod úplnou izraelskou vojenskou kontrolou.
Ako uviedla agentúra Reuters, vo vízii sa neriešia kľúčové otázky, ako sú vlastnícke práva alebo kompenzácie pre Palestínčanov, ktorí počas vojny prišli o svoje domovy, podniky a živobytie. Neriešili ani to, kde by mohli vysídlení Palestínčania počas obnovy bývať.
Transformácia by podľa plánov mohla prebehnúť za tri roky. Vzdelávanie nebolo zahrnuté medzi priority pre „nasledujúcich 100 dní,“ doplnil Reuters.
