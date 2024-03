UNICEF: Prvýkrát zomrelo menej ako päť miliónov detí do päť rokov

New York 13. marca (TASR) - Počet detí, ktoré zomreli pred dosiahnutím piateho roku života, bol v roku 2022 rekordne nízky a po prvýkrát zostal pod hranicou päť miliónov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správu Detského fondu OSN (UNICEF).



UNICEF odhaduje, že v roku 2022 zomrelo pred dosiahnutím piateho roku života 4,9 milióna detí, čo je 51-percentný pokles od roku 2000 a 62-percentný pokles od roku 1990.



Podľa v utorok zverejnenej správy, ktorú UNICEF vypracoval v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou bankou, sa situácia najviac zlepšila v rozvojových krajinách ako sú Malawi, Rwanda a Mongolsko, kde úmrtnosť detí do päť rokov klesla od roku 2000 o viac ako 75 percent.



"Za týmito číslami sú pôrodné asistentky a kvalifikovaný zdravotnícky personál, ktorý pomáha matkám bezpečne donosiť ich deti... očkuje deti proti smrteľným chorobám a navštevuje rodiny doma," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová.



Správa zároveň varuje, že tento pozitívny trend sa môže zvrátiť, ak sa nevyvinie úsilie na odstránenie mnohých pretrvávajúcich hrozieb pre zdravie novorodencov a malých detí. Výskumníci upozornili na znepokojujúce signály, že znižovanie počtu úmrtí detí do piatich rokov sa na globálnej úrovni spomalilo najmä v regióne subsaharskej Afriky.



Od roku 2000 celkovo zomrelo približne 162 miliónov detí mladších ako päť rokov, z toho 72 miliónov v prvom mesiaci života v súvislosti s komplikáciami pri pôrode. U detí od jedného mesiaca do piatich rokov sú hlavnými príčinami úmrtia infekcie dýchacích ciest, malária a hnačka.



Vedci v správe zdôraznili, že na dosiahnutie cieľa OSN znížiť do roku 2030 počet úmrtí detí mladších ako päť rokov na 25 prípadov na 1000 narodených detí, bude musieť 59 krajín sveta čo najskôr investovať do príslušných opatrení. Bez adekvátneho financovania nesplní 64 krajín cieľ obmedziť úmrtia v prvom mesiaci života na 12 na 1000 pôrodov.



Najhoršie je na tom stále región subsaharskej Afriky, kde v roku 2022 zaznamenali polovicu všetkých úmrtí detí mladších ako päť rokov. Dieťa narodené v krajinách s vysokou úmrtnosťou, ako sú Čad, Nigéria alebo Somálsko, má 80-krát vyššiu pravdepodobnosť, že sa nedožije piatych narodenín, v porovnaní s krajinami s nízkou detskou úmrtnosťou, ako sú Fínsko, Japonsko a Singapur.



"To, kde sa dieťa narodí, by nemalo určovať, či bude žiť alebo zomrie," povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.