UNICEF: Psychologickú pomoc potrebujú na Ukrajine tisíce detí

Ženeva 7. mája (TASR) - Tisícky detí na Ukrajine naliehavo potrebujú psychologickú pomoc v dôsledku tráum, ktoré utrpeli počas prebiehajúcej vojny. Uviedol to v piatok expert z Detského fondu OSN (UNICEF), podľa ktorého odhadov je na Ukrajine ešte stále 4000 až 6000 odborníkov v oblasti detskej psychológie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Aaron Greenberg z UNICEF-u novinárom povedal, že je potrebné spraviť všetko pre to, aby mali títo odborníci dostatočnú podporu i zabezpečený plat a mohli tak pokračovať vo vykonávaní svojej dôležitej práce. Greenberg sa médiám v Ženeve prihováral prostredníctvom videospojenia z mesta Ľvov na západe Ukrajiny.



Osobitnú pozornosť si podľa jeho slov vyžaduje 91.000 detí a mladých ľudí, ktorí už pred ruskou inváziou boli umiestnení v rôznych zariadeniach a dostávali tam psychologickú starostlivosť.



Mnohé z týchto detí žijú v detských a mládežníckych domovoch pre ľudí s postihnutím. Približne 35.000 z nich sa však po začiatku ruskej invázie vrátilo k svojim rodinám, pomoc však stále potrebujú.



"Deti sú odolné a zotavia sa, potrebujú však pomoc," povedal Greenberg. Dodal, že po celej Ukrajine cestuje 56 mobilných tímov odborníkov poskytujúcich starostlivosť deťom a ich rodinám, ktoré vo vojne zažili rôzne traumy vrátane sexuálneho násilia.



Od začiatku vojny pomohol UNICEF sprostredkovať psychologickú pomoc pre 145.000 detí a mladistvých, vrátane 34.000 maloletých so špeciálnymi potrebami.