UNICEF: Učitelia by mali dostať vakcínu medzi prvými skupinami ľudí

New York 15. decembra (TASR) - Šéfka Detského fondu OSN (UNICEF) Henrietta Foreová v utorok vyzvala vlády, aby boli učitelia medzi prvými skupinami ľudí, ktorých zaočkujú vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Pandémia COVIDu-19 spôsobila po celom svete chaos vo vzdelávaní detí. Zaočkovanie učiteľov je rozhodujúci krok pre návrat do pôvodných koľají," uviedla Foreová.



"Učitelia by mali mať prioritu pri očkovaní proti COVIDu-19, keď už budú zaočkovaní zdravotníci z prvej línie a rizikové skupiny obyvateľov," dodala.



"Pomôže to učiteľov ochrániť pred koronavírusom, umožní im to učiť osobne a celkovo udržať školy otvorené," vysvetlila Foreová.



Podľa UNICEFu na vrchole prvej vlny pandémie koncom apríla "narušilo zatvorenie škôl vyučovanie takmer 90 percent študentov po celom svete".



Predpokladá sa, že školy nie sú hnacím motorom prenosu nákazy v spoločnosti, "ale, žiaľ, triedy sú v súčasnosti celosvetovo zatvorené pre takmer jedného z piatich školákov - teda pre 320 miliónov detí", napísal UNICEF vo vyhlásení.



"Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa postarali o budúcnosť nasledujúcej generácie. To znamená, že najprv sa musíme postarať o tých, ktorí sú zodpovední za otváranie dverí do budúcnosti detí," napísala Foreová.



"Následky obmedzovaného, chýbajúceho alebo prerušovaného vzdelávania sú neslýchané, predovšetkým pre najviac marginalizovaných ľudí. Čím dlhšie zostávajú deti mimo školy, tým menej je pravdepodobné, že sa vrátia, a tým ťažšie bude aj pre ich rodičov vrátiť sa do práce," doplnila šéfka UNICEF.