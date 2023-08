UNICEF: Ukrajinské deti majú problémy s učením

Ženeva 29. augusta (TASR) - V dôsledku niekoľkých za sebou idúcich narušených školských rokov majú ukrajinské deti problémy pri učení jazykov a matematiky či pri čítaní s porozumením. Upozornil na to v utorok Detský fond OSN (UNICEF), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinské deti čelia v poradí už štvrtému narušenému školskému roku. Priebeh vyučovania totiž narúšala najskôr pandémia koronavírusu a neskôr vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Týka sa to pritom detí, ktoré žijú na Ukrajine, i ukrajinských detí, ktoré boli nútené z krajiny utiecť.



Situácia v ukrajinskom školstve ako aj nízky počet ukrajinských detí, ktoré nastúpili do škôl v krajinách, v ktorých našli po odchode z Ukrajiny útočisko, spôsobili, že mnohé zo 6,7 milióna ukrajinských detí a mládeže vo veku od troch do 18 rokov majú problémy s učením, uviedla regionálna riaditeľka UNICEF-u pre Európu a Áziu Regina De Dominicisová.



Po návšteve Ukrajiny De Dominicisová uviedla, že deti majú jasné medzery v učení napríklad ukrajisnkého jazyka, matematiky alebo pri čítaní.



"Na Ukrajine pokračujú v nezmenšenej miere útoky na školy, v dôsledku čoho sú deti vystresované a nemajú bezpečný priestor pre učenie," uviedla De Dominicisová.



Dodala, že ukrajinské deti preto nemajú problém získavať len nové vedomosti, no je pre nich ťažké zachovávať si aj vedomosti, ktoré nadobudli, keď ešte školy fungovali normálne.



Na území Ukrajiny, ktoré má pod kontrolou ukrajinská vláda, bolo podľa UNICEF-u od začiatku invázie vlani vo februári úplne zničených vyše 1300 škôl a mnoho ďalších bolo vážne poškodených, uvádza agentúra Reuters.



UNICEF sa v správe odvoláva na údaje, podľa ktorých približne polovica učiteľov na Ukrajine nahlásila, že žiaci a študenti sa zhoršili v ukrajinčine, matematike i v cudzích jazykoch.



Podľa získaných údajov sa tiež v škole prezenčne vzdeláva len jedna tretina ukrajinských detí. Ďalšia tretina má online výuku a približne tretina detí má hybridné vzdelávanie, učia sa teda z domu i v škole.



UNICEF pritom upozorňuje, že dištančná výuka môže z krátkodobého hľadiska pomôcť, no dlhodobo nedokáže plne nahradiť prezenčné vzdelávanie, ktoré je dôležité pre sociálny vývoj dieťaťa.



Detský fond OSN zároveň upozorňuje, že ukrajinské deti čaká ďalší neistý školský rok.