< sekcia Zahraničie
UNICEF upozorňuje na nárast obezity medzi deťmi a dospievajúcimi
Ako hlavného vinníka vníma UNICEF nie zlé výživové rozhodnutia rodín, ale neetické obchodné praktiky zamerané na zisk.
Autor TASR
New York 10. septembra (TASR) - Obezita medzi deťmi a dospievajúcimi pod vplyvom „neetického“ marketingu nezdravých potravín prudko vzrástla a po prvýkrát predbehla podvýživu ako najrozšírenejšiu formu nesprávnej výživy u osôb vo veku od päť do 19 rokov na celom svete. V utorok na to upozornil Detský fond OSN (UNICEF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
UNICEF vo svojej správe predpokladá, že takmer desatina detí v tejto vekovej skupine bude v roku 2025 trpieť chronickým ochorením podporovaným jednoduchou dostupnosťou ultra-spracovaných potravín. Takéto potraviny sú podľa Detského fondu OSN ľahko dostupné „aj v krajinách, ktoré zápasia s podvýživou detí“.
Šéfka UNICEF Catherine Russellová v súvislosti s touto správou uviedla, že v prípade "nesprávnej výživy už nehovoríme len o deťoch s podváhou“. „Ultra-spracované potraviny čoraz viac nahrádzajú ovocie, zeleninu a bielkoviny v čase, keď výživa zohráva kľúčovú úlohu v raste detí, kognitívnom vývine a duševnom zdraví,“ konštatuje.
Boj proti hladu vo svete prináša v niektorých oblastiach výsledky. Z údajov zozbieraných v 190 krajinách vyplýva, že podváha u mladých ľudí má klesajúci trend a medzi rokmi 2000 a 2022 sa vo vekovej skupine 5-19 rokov znížila z 13 na 10 percent.
Počas toho istého obdobia však prudko vzrástol počet ľudí s nadváhou v tej istej skupine a v rokoch 2000 až 2022 sa zdvojnásobil zo 194 na 391 miliónov.
Nárast je ešte výraznejší v prípadoch obezity, čo je závažnejšia forma nadváhy spojená s metabolickými poruchami (ako cukrovka, niektoré druhy rakoviny) a tiež úzkosťou a depresiou. V roku 2022 bolo medzi 5- až 19-ročnými osem percent obéznych (asi 163 miliónov ľudí) v porovnaní s troma percentami v roku 2000.
UNICEF verí, že tento rok došlo k „historickému zlomu“, keďže globálny výskyt obezity v tejto vekovej skupine dosiahol 9,4 percenta a po prvý raz prekonal výskyt podváhy (9,2 percenta). Podľa odhadov je obéznych 188 miliónov detí a adolescentov.
Ako hlavného vinníka vníma UNICEF nie zlé výživové rozhodnutia rodín, ale neetické obchodné praktiky zamerané na zisk. Deti sú podľa odborníčky UNICEF na výživu Katherine Shatsovej „bombardované... marketingom nezdravých potravín“ najmä v škole, kde sú vystavené sladkým nápojom a slaným občerstveniam. Často sú lacnejšie ako čerstvé potraviny vrátane ovocia, zeleniny či bielkovín, ktoré postupne nahrádzajú aj v rodinách.
Historicky bola miera nadváhy vyššia v rozvinutejších krajinách. Naďalej zostáva vysoká napríklad v Čile a v Spojených štátoch a miera obezity prudko stúpla na niektorých tichomorských ostrovoch, od roku 2000 sa však rozdiel medzi bohatými a chudobnými štátmi zmenšil.
UNICEF vo svojej správe predpokladá, že takmer desatina detí v tejto vekovej skupine bude v roku 2025 trpieť chronickým ochorením podporovaným jednoduchou dostupnosťou ultra-spracovaných potravín. Takéto potraviny sú podľa Detského fondu OSN ľahko dostupné „aj v krajinách, ktoré zápasia s podvýživou detí“.
Šéfka UNICEF Catherine Russellová v súvislosti s touto správou uviedla, že v prípade "nesprávnej výživy už nehovoríme len o deťoch s podváhou“. „Ultra-spracované potraviny čoraz viac nahrádzajú ovocie, zeleninu a bielkoviny v čase, keď výživa zohráva kľúčovú úlohu v raste detí, kognitívnom vývine a duševnom zdraví,“ konštatuje.
Boj proti hladu vo svete prináša v niektorých oblastiach výsledky. Z údajov zozbieraných v 190 krajinách vyplýva, že podváha u mladých ľudí má klesajúci trend a medzi rokmi 2000 a 2022 sa vo vekovej skupine 5-19 rokov znížila z 13 na 10 percent.
Počas toho istého obdobia však prudko vzrástol počet ľudí s nadváhou v tej istej skupine a v rokoch 2000 až 2022 sa zdvojnásobil zo 194 na 391 miliónov.
Nárast je ešte výraznejší v prípadoch obezity, čo je závažnejšia forma nadváhy spojená s metabolickými poruchami (ako cukrovka, niektoré druhy rakoviny) a tiež úzkosťou a depresiou. V roku 2022 bolo medzi 5- až 19-ročnými osem percent obéznych (asi 163 miliónov ľudí) v porovnaní s troma percentami v roku 2000.
UNICEF verí, že tento rok došlo k „historickému zlomu“, keďže globálny výskyt obezity v tejto vekovej skupine dosiahol 9,4 percenta a po prvý raz prekonal výskyt podváhy (9,2 percenta). Podľa odhadov je obéznych 188 miliónov detí a adolescentov.
Ako hlavného vinníka vníma UNICEF nie zlé výživové rozhodnutia rodín, ale neetické obchodné praktiky zamerané na zisk. Deti sú podľa odborníčky UNICEF na výživu Katherine Shatsovej „bombardované... marketingom nezdravých potravín“ najmä v škole, kde sú vystavené sladkým nápojom a slaným občerstveniam. Často sú lacnejšie ako čerstvé potraviny vrátane ovocia, zeleniny či bielkovín, ktoré postupne nahrádzajú aj v rodinách.
Historicky bola miera nadváhy vyššia v rozvinutejších krajinách. Naďalej zostáva vysoká napríklad v Čile a v Spojených štátoch a miera obezity prudko stúpla na niektorých tichomorských ostrovoch, od roku 2000 sa však rozdiel medzi bohatými a chudobnými štátmi zmenšil.