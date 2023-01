UNICEF: V 2021 zomrelo na svete 5 miliónov detí mladších ako päť rokov

New York 11. januára (TASR) - Päť miliónov detí mladších ako päť rokov zomrelo podľa odhadov vo svete v roku 2021. Úmrtiu väčšiny z nich sa dalo zabrániť, upozornil v správe Detský fond OSN (UNICEF). TASR informácie prevzala v stredu od agentúry AFP.



"Každý deň až príliš veľa rodičov zažíva traumu zo straty svojich detí, niekedy dokonca ešte pred ich prvým nádychom," povedala špecialistka z UNICEF-u Vidjá Ganešová.



Podľa nej sa v tomto smere vyžaduje politická vôľa a cielené investície do spravodlivého prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti pre každú ženu a dieťa.



Približne 2,3 milióna detí zomrelo už v prvom mesiaci po narodení. Väčšina z nich zomrela v dôsledku predčasného pôrodu alebo komplikácií pri pôrode. Najväčšou hrozbou pre dieťa po prvom mesiaci sa stávajú infekčné choroby, ako sú zápal pľúc, hnačka a malária.



Väčšine úmrtí však možno zabrániť zlepšením zdravotnej starostlivosti, očkovaním, základnou výživou, ako aj projektami v oblasti vody a hygieny, uvádza sa v správe.



V dôsledku prerušenia očkovacích kampaní pre pandémiu ochorenia COVID-19 klesla miera zaočkovanosti detí v roku 2021 o dva milióny v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o šesť miliónov v porovnaní s rokom 2019.



Zo správy UNICEFU-u tiež vyplýva, že celosvetová úmrtnosť detí do päť rokov klesla od roku 2000 o 50 percent, zatiaľ čo úmrtnosť starších detí a mládeže klesla o 36 percent.



Najväčšiemu riziku úmrtia pred dovŕšením piateho roku života čelia deti v subsaharskej Afrike; 56 percent úmrtí v roku 2021 pripadá na deti mladšie ako päť rokov v tomto regióne.