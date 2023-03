UNICEF: V africkom regióne Sahel potrebuje pomoc desať miliónov detí

Ženeva 17. marca (TASR) - Desať miliónov detí v Burkine Faso, Mali a Nigeri sa nachádza v stave "extrémneho ohrozenia" a naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc. Je to najmä dôsledok zintenzívňujúcich sa násilností v týchto krajinách. V piatok to uviedla Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Toto číslo je dvakrát vyššie než v roku 2020. Rizikovej situácii čelia aj ďalšie štyri milióny detí v susedných krajinách, keďže potýčky medzi ozbrojenými skupinami a bezpečnostnými zložkami majú cezhraničný charakter, upozornil Detský fond OSN (UNICEF).



"Deti sa čoraz viac ocitajú uprostred ozbrojených konfliktov," uviedla riaditeľka UNICEF-u pre západnú a strednú Afriku Marie-Pierre Poirierová. Dodala, že vlaňajšok bol pre deti v africkom regióne Sahel mimoriadne násilný, a všetky bojujúce strany vyzvala, aby okamžite prestali útočiť na deti, školy, zdravotnícke strediská a domovy, kde maloletí žijú so svojimi rodinami.



Násilnosti sa podľa UNICEF-u šíria zo Sahelu aj do Beninu, Pobrežia Slonoviny, Ghany a Toga, kde sú deti vo všeobecnosti málo chránené a nemajú ani riadny prístup k službám.



Agentúra AFP pripomína, že UNICEF-u sa vlani podarilo získať len tretinu z potrebných 391 miliónov dolárov, ktoré plánoval použiť v regióne Sahel. V roku 2023 žiada o finančné príspevky v hodnote 473 miliónov dolárov.