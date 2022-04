UNICEF: V dôsledku extrémneho sucha v Etiópii pribúdajú detské svadby

Addis Abeba 30. apríla (TASR) - Etiópiu sužuje najhoršie obdobie sucha za uplynulých 40 rokov a má ďalekosiahle následky pre všetky stránky života vrátane "dramatického" nárastu v počte detských sobášov, upozornil v sobotu Detský fond OSN (UNICEF). TASR informáciu prevzala od denníka The Guardian.



Tri po sebe nasledujúce obdobia dažďov nepriniesli dostatok zrážok a následky tejto klimatickej krízy vrátane hladu, podvýživy a masového vysídľovania pociťujú už milióny ľudí v štátoch tzv. Afrického rohu - Etiópii, Somálsku, Keni a Džibutsku.



Mnohým dievčatám v Etiópii teraz hrozí, že ich rodičia donútia sa vydať, aby od rodiny ženícha získali veno. Zúfalí rodičia navyše dúfajú, že bohatšie rodiny ochránia a uživia ich dcéry, vysvetlila výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russellová.



V suchom zasiahnutých častiach etiópskeho zväzového štátu Oromia zaznamenal UNICEF prudký nárast v počte detských sobášov. V oblasti East Hararghe Zone, kde žije 2,7 milióna ľudí, došlo za pol roka k 106 detským sobášom, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu navýšenie o 51 percent. V ďalších piatich oblastiach však došlo až k takmer štvornásobnému nárastu v počte mladých dievčat, ktoré boli nútené sa vydať. Medzi septembrom 2021 a marcom 2022 bolo v skúmaných oblastiach uzavretých 2282 detských manželstiev. V období od februára 2021 do augusta 2021 ich pritom bolo len 672, vyplýva z údajov miestnych úradov.



"Sme svedkami dramatického nárastu v počte detských sobášov," povedala Russellová s tým, že v dôsledku extrémneho sucha prestalo chodiť do školy viac ako 600.000 detí.



Russellová zdôraznila, že keď sú dievčatá nútené prestať chodiť do školy a opustiť svoje domovy, tak riziko rodovo podmieneného násilia a detských sobášov takmer vždy stúpne.



"Je pravdepodobnejšie, že začnú mať deti skôr; je pravdepodobnejšie, že budú mať (viac) detí bližšie k sebe; sú mladé, takže nie sú v pozícii dohodnúť sa so svojimi partnermi na bezpečnom sexe. Tieto dievčatá čelia jednému problému za druhým," vysvetlila Russellová.



Podľa údajov OSN je akútnym hladomorom v častiach Somálska, Etiópie a Kene ohrozených viac než 13 miliónov ľudí.