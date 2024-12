UNICEF: V konfliktných zónach žije rekordný počet detí

New York 28. decembra (TASR) - Viac detí ako kedykoľvek predtým žije v konfliktných zónach alebo bolo násilne vysídlených zo svojich domovov v dôsledku bojov, uviedol v správe zverejnenej v sobotu Detský fond OSN (UNICEF). TASR informuje podľa agentúry DPA.



Odhaduje sa, že v konfliktných oblastiach žije približne 473 miliónov detí, čo je viac ako každé šieste dieťa na svete. Podiel detí žijúcich v oblastiach konfliktov sa zdvojnásobil z približne desať percent v 90. rokoch 20. storočia na súčasných takmer 19 percent, uviedol UNICEF. Sú zabité a ranené, musia prerušiť školskú dochádzku, chýba im dôležité očkovanie alebo trpia ťažkou podvýživou.



"Podľa takmer všetkých ukazovateľov bol rok 2024 jedným z najhorších rokov pre deti v konfliktoch v histórii činnosti UNICEF-u - tak z hľadiska počtu zasiahnutých detí, ako aj miery vplyvu na ich životy," uviedla výkonná riaditeľka Detského fondu OSN Catherine Russellová.



Podľa jej slov majú deti vyrastajúce v konfliktných zónach tiež väčšiu pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy, budú podvyživené alebo budú nútené opustiť svoj domov. "Toto nesmie byť nový normál. Nemôžeme dovoliť, aby sa generácia detí stala vedľajšou obeťou nekontrolovaných vojen vo svete," varuje.



Podľa UNICEF-u bolo do konca roka 2023 v dôsledku konfliktov a násilia vysídlených 47,2 milióna detí. Trendy na rok 2024 naznačujú ďalší nárast vysídľovania, pretože sa zintenzívnili rôzne konflikty, okrem iného na Haiti, v Libanone, Mjanmarsku, na palestínskych územiach či v Sudáne.