UNICEF: V Libanone zahynulo za týždeň 83 detí
UNICEF poukázal aj na masové vnútorné vysídľovanie v dôsledku pretrvávajúcich útokov, pričom desaťtisíce detí spia v chladných a preplnených útulkoch.
Autor TASR
Bejrút 9. marca (TASR) - Najmenej 83 detí zahynulo a 254 ďalších utrpelo zranenia za uplynulých sedem dní pri pokračujúcich útokoch Izraela v Libanone, oznámil v pondelok Detský fond OSN (UNICEF), informuje TASR.
„V priemere bolo každý deň za posledný týždeň v Libanone zabitých desať detí a približne 36 detí denne utrpelo zranenia,“ uviedol UNICEF vo vyhlásení na svojej internetovej stránke.
Za uplynulých 28 mesiacov podľa fondu zahynulo v Libanone 329 detí a 1632 utrpelo zranenia. „Len za posledných šesť dní sa počet zabitých detí zvýšil o 25 percent, čo predstavuje zdrvujúce číslo 412 zabitých detí,“ tvrdí.
„Masové vysídlenie v Libanone znamená, že takmer 700.000 ľudí vrátane okolo 200.00 detí muselo opustiť svoje domovy, čím sa pridali k desiatkam tisícov ľudí, ktorí už boli presídlení v dôsledku predchádzajúcich eskalácií,“ dodala organizácia.
Detský fond na záver vyzval všetky strany konfliktu na ochranu civilistov, civilnej infraštruktúry vrátane škôl a útulkov a na dodržiavanie svojich záväzkov v rámci medzinárodného humanitárneho práva.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny, keď sa libanonské militantné hnutie Hizballáh zapojilo do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Armáda židovského štátu v reakcii na tieto útoky podniká údery na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu.
