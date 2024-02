UNICEF: V Pásme Gazy je najmenej 17.000 detí bez sprievodu rodičov

Ženeva 2. februára (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) odhaduje, že takmer štyri mesiace od začiatku vojny je v Pásme Gazy najmenej 17.000 detí bez sprievodu rodičov alebo dospelej osoby. To zodpovedá jednému percentu z celkového počtu 1,7 milióna vysídleného obyvateľstva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Každé jedno (dieťa) má srdcervúci príbeh straty a smútku," uviedol hovorca UNICEF-u Jonathan Crickx v Ženeve prítomným médiám prostredníctvom videospojenia z Jeruzalema.



Povedal, že vypátrať totožnosť detí sa ukázalo ako "extrémne ťažké". Niektoré z nich, ktoré previezli do nemocnice, kde môžu byť zranené alebo v šoku, "jednoducho nevedia povedať ani svoje mená". Počas konfliktu bolo podľa neho bežné, že širšia rodina sa starala o deti, ktoré prišli o rodičov.



Podľa Crickxa sú v Pásme Gazy "v dôsledku úplného nedostatku jedla, vody alebo prístrešia širšie rodiny samy v núdzi a čelia problémom pri okamžitej starostlivosti o ďalšie dieťa, keď sa samy snažia postarať o svoje vlastné deti a rodinu".



Zároveň upozornil, že vojna v Gaze vážne zasiahla aj duševné zdravie detí. "Prejavujú sa u nich príznaky ako extrémne vysoká úroveň pretrvávajúcej úzkosti, strata chuti do jedla, nemôžu spať, majú emocionálne výbuchy alebo paniku zakaždým, keď počujú bombardovanie," vysvetlil.



Pred vypuknutím konfliktu UNICEF odhadoval, že v palestínskej enkláve potrebuje pomoc v oblasti duševného zdravia a psychosociálnu pomoc viac ako 500.000 detí. Agentúra OSN sa podľa Crickxa domnieva, že v súčasnosti takúto pomoc potrebujú "takmer všetky deti", teda viac ako milión.



Hovorca UNICEF-u zároveň vyzval na prímerie, aby agentúra mohla v Gaze riadne spočítať deti, ktoré nemajú sprievod rodičov alebo dospelej osoby, nájsť príbuzných a poskytnúť pomoc v oblasti duševného zdravia.