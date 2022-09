UNICEF: V somálskych centrách zomrelo od januára viac ako 700 detí

Ženeva/Mogadišo 6. septembra (TASR) - V centrách klinickej výživy na území Somálska zomrelo od januára do júla tohto roka 730 detí, pričom skutočný počet úmrtí môže byť oveľa vyšší, keďže mnohé neboli nahlásené. V utorok na to upozornil Detský fond OSN (UNICEF). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Spomínané centrá sú určené pre deti trpiace akútnou podvýživou, ako aj ďalšími chorobami – osýpkami, cholerou či maláriou. Podľa UNICEF-u v uplynulých mesiacoch zaznamenali 13.000 nových podozrení na osýpky, pričom až 78 percent z nakazených detí má menej ako päť rokov.



"Ak nezačneme rýchlo konať, budeme svedkami úmrtia toľkých detí, že si to nevieme ani predstaviť," varovala Audrey Crawfordová z dánskej humanitárnej neziskovej organizácie DRC.



V oblasti Afrického rohu už piaty rok po sebe nenastalo obdobie dažďov. Predstaviteľ jedného zo somálskych regiónov opísal, ako sa hladujúci ľudia aj s deťmi pešo presúvajú na dlhé vzdialenosti, aby unikli suchu a násiliu, ktoré v krajine vyvolávajú militanti zo skupiny aš-Šabáb.



Ahmed Shire, minister informácií v štáte Glamudug ležiacom severne od Mogadiša, uviedol, že "aš-Šabáb kompletne vypálil päť miest, dokonca aj studne ľahli popolom". Dodal, že zo zasiahnutej oblasti pešo utieklo najmenej 1000 rodín, z ktorých každá má aspoň sedem detí, no nepodarilo sa im pomôcť pre pretrvávajúcu hrozbu útokov. Tvrdí tiež, že v posledných mesiacoch zomrelo na podvýživu 210 ľudí.



Islamistická skupina aš-Šabáb, ktorá je napojená na al-Káidu, útočí na somálske vojenské či civilné ciele už viac ako desaťročie.