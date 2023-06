UNICEF: V Sudáne muselo svoje domovy opustiť viac ako milión detí

Chartúm 16. júna (TASR) — Viac ako milión detí muselo v dôsledku konfliktu v Sudáne opustiť svoje domovy, vrátane 270.000 v regióne Dárfúr. V piatok to uviedol Detský fond OSN (UNICEF), ktorý zároveň varoval, že mnoho ďalších detí je v ohrození. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V polovici apríla vypukli v Sudáne boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Podľa mimovládnych organizácií počas bojov zahynulo už viac než 1800 ľudí. Dva milióny osôb je vysídlených, z toho 476.000 utieklo do okolitých krajín, uvádza OSN.



Najmä Dárfúr na západe Sudánu je už dlho zmietaný konfliktmi. V rokoch 2003 -2005 tam zomrelo zhruba 200.000 civilistov od hladu a v dôsledku násilia páchaného prevažne vládnymi vojakmi. V roku 2004 to americký minister zahraničných vecí označil za genocídu.



UNICEF uviedol, že pri bojoch v Sudáne prišlo o život najmenej 330 detí a vyše 1900 utrpelo zranenia.



"V hre je budúcnosť Sudánu a my nemôžeme akceptovať pokračujúce umieranie a utrpenie detí," povedal zástupca UNICEF-u v Sudáne Mandeep O'Brien. Dodal, že sudánske deti sú "uväznené v neochabujúcej nočnej more a nesú bremeno krízy, s ktorou nemajú nič spoločné".



UNICEF odhaduje, že približne 13 miliónov detí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc. Najhoršia situácia je v Dárfúre, kde prebiehajú aktívne boje.



"Nedostatok pitnej vody spôsobil, že státisícom detí hrozí dehydratácia, hnačka a podvýživa," dodal UNICEF.



Agentúra AFP dodáva, že humanitárni pracovníci už niekoľko týždňov upozorňujú na možný kolaps sudánskej ekonomiky a zdravotníctva. Podľa sudánskeho odborového zväzu lekárov sú tri štvrtiny nemocníc vo vojnovej zóne mimo prevádzky.



Očakáva sa, že situácia sa bude zhoršovať s blížiacim sa obdobím dažďov, v dôsledku čoho môžu byť niektoré časti Sudánu odrezané od okolitého sveta. Dažde zároveň zvyšujú riziko ochorenia na maláriu či choleru.