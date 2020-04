UNICEF varoval, že pandémia COVID-19 môže pre deti znamenať katastrofu

Kolín nad Rýnom 13. apríla (TASR) - Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF) varoval, že aktuálna kríza spojená s novým koronavírusom ohrozuje základnú starostlivosť o najchudobnejšie deti v rozvojových krajinách a krízových oblastiach. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Táto pandémia je existenčnou hrozbou pre milióny detí," povedal pre DPA v Kolíne nad Rýnom šéf nemeckej pobočky UNICEF Christian Schneider. "Len prostredníctvom medzinárodne koordinovaných aktivít dokážeme zabrániť tomu, aby sa svetová zdravotná kríza stala pre deti globálnou katastrofou," vyhlásil.



Najväčšie obavy podľa jeho slov predstavuje, že by sa vírus začal šíriť v preplnených utečeneckých táboroch v Grécku a v Sýrii. "Mnohé deti tam už teraz trpia na podvýživu a iné ochorenia a voči novým nebezpečenstvám nemajú dostatočnú imunitu," vysvetlil Schneider. To isté platí pre deti v krajinách regiónu Sahel a oblastí južnej Afriky.



Takmer 40 percent Afričanov nemá doma možnosť umyť si ruky vodou a mydlom, čo predstavuje jeden z hlavných spôsobov, ako vzdorovať novému koronavírusu.



Schneider upozornil ďalej na to, že znepokojujúci je aj stúpajúci počet nakazených v Bangladéši. "Viac než 850.000 členov (menšiny moslimských) Rohingov žije v preplnených utečeneckých táboroch," uviedol. Stovky tisíc prenasledovaných Rohingov pred dvoma rokmi utieklo pred násilím armády zo susedného Mjanmarska do Bangladéša.



Šéf UNICEF Nemecko poznamenal, že ochorenie COVID-19 silne zasiahlo aj Nemecko a jeho systém zdravotnej starostlivosti, ktorý je jedným z najlepších na svete. V tejto súvislosti upozornil na to, že najchudobnejšie krajiny sú okrem ničivých zdravotných následkov ohrozené aj sociálne a ekonomicky, čo ešte viac zhorší kritickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú deti žijúce v týchto oblastiach.