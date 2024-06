UNICEF: Viac ako 1 zo 4 detí do 5 rokov čelí potravinovej chudobe

Ženeva 6. júna (TASR) - Viac ako jedno zo štyroch detí mladších ako päť rokov na svete žije vo "veľkej" potravinovej chudobe, čo znamená, že viac ako 180 miliónom detí hrozí nepriaznivý vplyv na ich rast a vývoj. Oznámil to v stredu Detský fond Spojených národov (UNICEF), informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Závažná potravinová chudoba detí opisuje deti, ktoré prežívajú na veľmi chudobnej strave, takže konzumujú len dve alebo menej skupín potravín," uviedla Harriet Torlesseová, hlavná autorka novej správy UNICEF, ktorá bola zverejnená v stredu. "V dnešnej dobe, keď vieme, čo treba urobiť, je to šokujúce," dodala.



UNICEF odporúča, aby malé deti denne konzumovali potraviny z piatich z ôsmich hlavných skupín - materské mlieko, obilniny, korene, hľuzy a strukoviny, orechy a semená, mliečne výrobky, mäso, hydinu a ryby, vajcia, ovocie a zeleninu - bohaté na vitamín A a ostatné ovocie a zeleninu.



Avšak 440 miliónov detí mladších ako päť rokov žijúcich v približne 100 krajinách s nízkymi a strednými príjmami žije v potravinovej chudobe, čo znamená, že nemajú každý deň prístup k piatim skupinám potravín. Z nich 181 miliónov trpí veľkou potravinovou chudobou, pričom sa stravujú najviac z dvoch skupín potravín.



"Deti, ktoré denne konzumujú len dve skupiny potravín - napríklad ryžu a trochu mlieka - majú až o 50 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytnú závažné formy podvýživy," uviedla vo vyhlásení šéfka UNICEF Catherine Russellová.



Táto podvýživa môže viesť k vychudnutiu, stavu abnormálnej chudoby, čo môže byť smrteľné. A aj keď tieto deti prežijú a vyrastú, určite nebudú prospievať. Takže sa im v škole bude dariť horšie, vysvetľuje Torlesseová.



Závažná potravinová chudoba detí sa sústreďuje približne v 20 krajinách, pričom obzvlášť ťažká situácia je v Somálsku, kde je postihnutých 63 percent malých detí, Guinei (54 percent), Guinei-Bissau (53 percent) a Afganistane (49 percent).



Správa UNICEF poukazuje na súčasnú situáciu v palestínskom Pásme Gazy, kde izraelská vojenská ofenzíva v reakcii na útok militantov hnutia Hamas zo 7. októbra vlaňajšieho roka "spôsobila kolaps potravinového a zdravotníckeho systému".



Hoci tieto údaje nie sú nevyhnutne reprezentatívne, poukazujú na to, čo UNICEF označil za "desivú eskaláciu potravinovej deprivácie od roku 2020, keď 13 percent detí v Pásme Gazy žilo vo vážnej potravinovej chudobe".



V celosvetovom meradle UNICEF konštatoval "pomalý pokrok za uplynulé desaťročie" pri riešení krízy a vyzval na zlepšenie sociálnych služieb a humanitárnej pomoci pre najzraniteľnejšie deti.