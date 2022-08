UNICEF: Vo vojne na Ukrajine zabili alebo zranili takmer 1000 detí

Kyjev 24. augusta (TASR) - Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára bolo zabitých alebo zranených najmenej 972 detí, oznámil v stredu Detský fond OSN (UNICEF). Správu priniesol portál americkej televízie CNN.



"A to sú len údaje, ktoré mohla OSN overiť. Sme presvedčení, že skutočné číslo je oveľa vyššie," uviedla vo vyhlásení výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russellová.



Poukázala aj na to, že mnoho detí zrejme po vojnových násilnostiach zažíva hlboký stres a strach. Situáciu im ešte zhoršuje ničivý vplyv vojny na školský systém v krajine.



"Začiatok školského roka už o týždeň je tvrdou pripomienkou, ako veľa toho deti na Ukrajine stratili. Ukrajinský školský systém ničí vyostrovanie nepriateľských akcií po celej krajine. Školy sú terčom útokov alebo ich využívajú strany konfliktu, čo vedie rodiny k pocitu, že nie je bezpečné poslať svoje deti do školy," uviedla ešte v pondelok Russellová.



"Odhadujeme, že každá desiata škola bola poškodená alebo zničená," dodala.



Russellová vyzvala na prímerie, pretože deti podľa jej slov potrebujú bezpečie, rovnováhu, stabilitu a podporu. "Všetky deti potrebujú byť v škole a učiť sa, vrátane detí, ktoré uviazli v núdzových podmienkach," povedala šéfka UNICEF a dodala: "Viac než čokoľvek iné ukrajinské deti potrebujú mier."