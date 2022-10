UNICEF: Vojna na Ukrajine priviedla do chudoby štyri milióny detí

Paríž 17. októbra (TASR) – Invázia Ruska na Ukrajinu a jej ekonomické následky uvrhli do chudoby štyri milióny detí vo východnej Európe a Strednej Ázii. Uviedol to v pondelok Detský fond OSN (UNICEF), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Deti nesú najťažšie bremeno hospodárskej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine," uviedol UNICEF. Ďalšie štyri milióny detí, ktoré sa v zmienených regiónoch ocitli v chudobe v dôsledku tohto konfliktu a rastúcej inflácie, predstavujú podľa organizácie nárast o 19 percent od roku 2021.



UNICEF vychádzal zo štúdie údajov z 22 krajín. Najviac zasiahnuté od februárového útoku Moskvy na susednú krajinu boli ruské a ukrajinské deti.



"Na Rusko pripadajú takmer tri štvrtiny celkového nárastu počtu detí žijúcich v chudobe v dôsledku vojny na Ukrajine a krízy životných nákladov v celom regióne, keď tam teraz žije pod hranicou chudoby ďalších 2,8 milióna detí," vyplýva zo zistení fondu. Ide podľa neho o výsledok účinku západných sankcií na ruskú ekonomiku v spojení s veľkou populáciou krajiny.



Na Ukrajine sa počet detí žijúcich v chudobe zvýšil o pol milióna. Nasledovalo Rumunsko s ďalšími 110.000 deťmi v chudobe.



"Ak tieto deti a rodiny nepodporíme teraz, prudký nárast detskej chudoby bude mať takmer určite za následok stratu životov, vzdelania a budúcnosti," uviedla regionálna riaditeľka UNICEF pre Európu a Strednú Áziu Afshan Khanová.



Čím je rodina chudobnejšia, tým väčšiu časť príjmov musí vynakladať na potraviny a palivo. Zostane jej tak menej na zdravotnú starostlivosť o deti a ich vzdelávanie, vysvetlila organizácia. Týmto deťom tiež viac hrozí násilie, vykorisťovanie a zneužívanie.



Uvedené zvýšenie počtu detí žijúcich v chudobe môže podľa UNICEF znamenať, že len tento rok zomrie ešte pred svojimi prvými narodeninami ďalších 4500 detí a do škôl prestane chodiť ďalších 117.000 detí.