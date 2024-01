UNICEF: Vojna v Sudáne môže spôsobiť generačnú katastrofu

Chartúm 12. januára (TASR) - Už deväť mesiacov trvajúca vojna medzi sudánskymi generálmi by mohla spôsobiť "generačnú katastrofu" pre 24 miliónov detí v tejto krajine. Konflikt ohrozuje ich zdravie a blahobyt, uviedla vo štvrtok v rozhovore pre AFP zástupkyňa UNICEF v Sudáne Mandeep O'Brienová. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Boje budú mať podľa O'Brienovej nepriaznivý vplyv nielen na budúcnosť Sudánu, ale aj na širší región.



Vojna si podľa odhadu organizácie Armed Conflict Location and Event Data Project doposiaľ vyžiadala viac ako 12.000 obetí. Organizácia Spojených národov uvádza, že viac než sedem miliónov ľudí bolo v dôsledku konfliktu vysídlených. Podľa O'Brienovej je medzi nimi 3,5 milióna detí. Sudán tak čelí "najväčšej vysídleneckej kríze na svete".



Ak bude vojna pokračovať, dôsledky na jednu z najchudobnejších krajín sveta budú podľa predstaviteľky UNICEF "nepredstaviteľné". Bez okamžitých opatrení nebude tento rok chodiť do školy takmer 20 miliónov detí.



O'Brienová tvrdí, že len málo oblastí tejto 48-miliónovej krajiny je ušetrených od násilia, materiálneho nedostatku a plienenia. Humanitárnu pomoc potrebuje 14 miliónov detí.



V Sudáne bojuje už od apríla 2023 armáda vedená generálom Abdalom Fattáhom Burhánom proti zoskupeniu RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.