UNICEF vypísal výberové konanie na dodávky vakcín proti opičím kiahňam

New York 1. septembra (TASR) - Detský fond OSN (UNICEF) v spolupráci s ďalšími organizáciami vyhlásil núdzové výberové konanie na zabezpečenie vakcín proti opičím kiahňam pre krajiny zasiahnuté krízou, uvádza spoločné vyhlásenie organizácií vydané v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločné vyhlásenie okrem UNICEF podporili aj Svetová aliancia pre očkovacie látky a očkovanie (Gavi), Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



V závislosti od výrobnej kapacity výrobcov je do roku 2025 možné uzavrieť dohody až na 12 miliónov dávok. UNICEF preto uzavrie v rámci tendra predbežné zmluvy o dodávkach s výrobcami vakcín, uvádza sa vo vyhlásení. Umožní to nákup a odoslanie vakcín bez meškania, akonáhle dôjde k potvrdeniu financovania, dopytu či splneniu regulačných požiadaviek. Spolupráca UNICEF s ďalšími organizáciami by zároveň uľahčila dodávky vakcín z už existujúcich zásob.



WHO podľa vyhlásenia posudzuje informácie od výrobcov. Očakáva, že do polovice septembra ukončí skúmanie, aby rozhodla o ich zaradení na zoznam pre núdzové využitie.



Začiatkom augusta WHO vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením ochorenia opičích kiahní v afrických štátoch.



Tento rok bolo v Kongu doposiaľ nahlásených vyše 18.000 prípadov podozrenia na opičie kiahne a 629 úmrtí. V Burundi zatiaľ úrady potvrdili najmenej 150 prípadov, uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Okrem Konžskej demokratickej republiky a susedných krajín potvrdilo prípady vírusu kmeňa clade 1b spôsobujúceho opičie kiahne už aj Švédsko a Thajsko.